Cổ phiếu LPBank tăng trần, “cháy hàng” sau chuỗi giảm sâu

Thị trường chứng khoán phiên 5/10 ghi nhận sắc xanh trở lại sau chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp của VN-Index. Chỉ số tăng ngay từ đầu phiên nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm bất động sản, ngân hàng, thép và bán lẻ.

Tuy nhiên, đà hồi phục không diễn ra trên diện rộng. Nhiều nhóm ngành vẫn ghi nhận sự phân hóa mạnh, khiến thị trường rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”.

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong phiên thuộc về cổ phiếu LPB của ngân hàng LPBank. Sau chuỗi điều chỉnh mạnh trước đó, mã này bất ngờ tăng bứt phá và nhanh chóng được kéo lên mức giá trần.

Kết phiên, cổ phiếu LPB tăng 6,97%, lên 43.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản khớp lệnh đạt hơn 2,5 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, lực cầu tại cổ phiếu LPB xuất hiện mạnh ở cuối phiên sáng và sớm rơi vào trạng thái “trắng bên bán”, khi lượng cổ phiếu đặt mua tại giá trần áp đảo nguồn cung.

Đến cuối phiên, cổ phiếu LPB vẫn còn dư mua giá trần khoảng 680.400 cổ phiếu, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại khá mạnh sau giai đoạn cổ phiếu bị bán tháo.

Cổ phiếu LPB tăng "bốc đầu" ở phiên 5/10 sau chuỗi phiên giảm sâu.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi trước đó LPB vừa trải qua chuỗi điều chỉnh mạnh. Cổ phiếu này giảm điểm trong 4/5 phiên giao dịch gần nhất, khiến thị giá mất gần 14%, tương đương giảm khoảng 6.250 đồng/cổ phiếu.

Đợt giảm sâu cũng đưa LPB về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 4/2026, trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh trong phiên 5/10.

Cổ phiếu Vingroup tăng “bốc đầu”, nhưng bất động sản vẫn phân hóa

Dù không tăng trần như cổ phiếu LPB, nhưng cổ phiếu VIC của Vingroup đóng vai trò quan trọng nhất trong việc nâng đỡ thị trường. Kết phiên, VIC tăng 3,57%, trong khi các cổ phiếu cùng “họ” Vin cũng đồng loạt lấy lại sắc xanh.

Cụ thể, VHM tăng 0,59%, VRE tăng 0,85%. Ở chiều ngược lại, VPL giảm 1,65%.

Dù nhóm cổ phiếu họ Vin hồi phục, chỉ số ngành bất động sản vẫn giao dịch trên nền đỏ do áp lực điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu.

Một số mã giảm đáng chú ý gồm VPI giảm 3,23%, TAL giảm 1,3%, SJC giảm 1,15%, DIG giảm 2,42% và HDC giảm 2,42%.

Tương tự nhóm bất động sản, nhóm ngân hàng cũng chứng kiến sự phân hóa đáng kể.

Ngoài LPB tăng kịch trần, một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng khá tích cực, như: SSB tăng 2,36%, BVB tăng 2,4%. Một số mã khác như VIB, MBB, VPB và TCB tăng dưới 1%.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn, như: MSB, VCB, BID, CTG, ACB, STB, HDB, EIB và SHB cùng điều chỉnh quanh 1%.

Ngoài nhóm ngân hàng và bất động sản, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ở các nhóm ngành khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Nhóm cổ phiếu “họ” Gelex có phiên giao dịch khởi sắc khi GEE tăng 4,09%, GEX tăng 1,31%, GEL tăng 1,79% và VGC tăng 1,48%.

Nhóm thép cũng đồng loạt hồi phục, với: HPG tăng 2,24%, HSG tăng 0,2%, trong khi NKG tăng tới 3,48%.

Tại nhóm bán lẻ, dòng tiền cũng có dấu hiệu cải thiện mạnh khi MWG tăng 1,64%, DGW tăng 6,28%, FRT tăng 2,87% và PET tăng 3,41%.

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhiều cổ phiếu bán lẻ, cổ phiếu PNJ tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý của thị trường.

Kết phiên 5/10, cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 6,07%, xuống còn 21.650 đồng/cổ phiếu.

Dù vậy, cổ phiếu PNJ đã có một tín hiệu tích cực khi chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp. Cổ phiếu này không còn rơi vào tình trạng lượng dư bán giá sàn chất đống như những phiên trước.

Diễn biến của PNJ cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn, nhưng nguồn cung giá sàn đã phần nào được hấp thụ.

Phiên 5/10 cho thấy dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện ở một số cổ phiếu sau chuỗi giảm mạnh, tiêu biểu là LPB. Tuy nhiên, sự hồi phục vẫn mang tính chọn lọc khi không ít cổ phiếu tiếp tục giảm giá.