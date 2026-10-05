Phiên 5/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 300 tỷ đồng, tâm điểm "xả" mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần khá khởi sắc với lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup và một số cổ phiếu ngân hàng. Đóng cửa, VN-Index tăng 15 điểm lên 1.753 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE hụt hơi, chỉ đạt khoảng 10.300 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng 280 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay, cụ thể:

Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 279 tỷ đồng

Ở chiều mua ròng, HPG đứng đầu với giá trị khoảng 64 tỷ đồng. Xếp sau là DGW với khoảng 57 tỷ đồng, GMD khoảng 37 tỷ đồng, GEX gần 29 tỷ đồng và SSI khoảng 25 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, TCB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 147 tỷ đồng. VHM đứng thứ hai với khoảng 114 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ khoảng 90 tỷ đồng, VNM khoảng 44 tỷ đồng và ACB khoảng 37 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ 0,5 tỷ đồng

Chiều mua, CEO dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 5 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo gồm PVS và BVS cùng quanh 1 tỷ đồng, trong khi C69 và TNG cũng được mua ròng gần 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều bán, IDC bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng, theo sau là SHS gần 3 tỷ đồng, NVB khoảng 2 tỷ đồng, KSF khoảng 1 tỷ đồng và MST dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 1 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại trên UPCoM khá trầm lắng. Chiều mua ròng dẫn đầu là FOC với khoảng 0,4 tỷ đồng, tiếp đến ACV khoảng 0,3 tỷ đồng, MML khoảng 0,2 tỷ đồng, PHP khoảng 0,1 tỷ đồng và DRI ở mức không đáng kể.

Ở chiều bán ròng, VEA đứng đầu với khoảng 3 tỷ đồng. Theo sau là MSR khoảng 0,3 tỷ đồng, còn OIL, BLI và SBB đều bị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.