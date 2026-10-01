Lịch chốt quyền cổ tức tuần 5-9/10: MWG, SHS, HDB, DGW đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 6.500 đồng/cp

Theo thống kê, có khoảng 28 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 5-9/10. Tuần này có gần 21 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 65% và thấp nhất là 1%.

HDBank (HDB) thông báo ngày 9/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng vốn, gia tăng dư địa tăng trưởng và tạo nguồn lực cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Phần vốn điều lệ tăng thêm được dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, qua đó tăng cường năng lực vốn và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.

Bên cạnh đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, HDBank còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026-2027. Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đợt phát hành này dự kiến đưa vốn điều lệ của Ngân hàng lên hơn 72.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS, mã chứng khoán: SHS) thông báo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến ngày 16/10/2026. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị cổ tức tiền mặt SHS dự kiến chi trả xấp xỉ 450 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh khoản cổ tức bằng tiền, cổ đông SHS còn chuẩn bị nhận thêm cổ phiếu thưởng. Trước đó, ngày 10/9/2026, Hội đồng quản trị SHS đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới, tương đương số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 44.973.111.

Như vậy, năm 2025 cổ đông SHS dự kiến sẽ nhận hai khoản: cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5% (thực hiện thanh toán ngày 16/10/2026) và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% (được thực hiện đợt sau).

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) thông báo phương án chia cổ tức đợt 2/2025 với tỷ lệ 10% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026. Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu lưu hành, MWG dự chi khoảng 1.500 tỷ để chi trả đợt cổ tức này.

Trước đó, vào đầu tháng 8, MWG đã chi gần 1.500 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền (danh sách cổ đông chốt ngày 30/7). Như vậy, sau đợt cổ tức lần này, MWG đã hoàn thành kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền cho cổ đông năm 2025.

Ngày 6/10 tới đây, CTCP Bột giặt NET (mã NET) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 65% (01 cổ phiếu nhận 6.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET dự kiến sẽ chi khoảng 146 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Masan HPC – công ty mẹ nắm giữ 52,25% cổ phần tại NET sẽ thu về gần 76 tỷ đồng.







