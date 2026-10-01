Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ trình Quốc hội sửa Luật Chứng khoán ngay kỳ họp tháng 10

Theo Báo Chính Phủ, tại họp báo Chính phủ ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong tháng 9 vừa qua là một bước tiến quan trọng, được các tổ chức tài chính quốc tế ghi nhận.

Để duy trì thứ hạng này và tiếp tục hướng tới những nấc xếp hạng cao hơn, Bộ Tài chính đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế. Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay tại kỳ họp tháng 10/2026.

Theo lãnh đạo Bộ Tài Chính, việc sửa luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng, đồng thời phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu đưa vào các quy định có kiểm soát để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng chung của thế giới.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục trình Quốc hội các nội dung liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung vào phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO gắn với niêm yết, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng triển khai các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp quy mô lớn, có chất lượng quản trị tốt, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tham gia niêm yết.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư để làm rõ và tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có vấn đề xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

Ở thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm cả phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ. Cùng với đó là định hướng đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu và chứng khoán phái sinh, trong đó trái phiếu xanh sẽ được ưu tiên khuyến khích phát hành.

Nhóm giải pháp thứ ba là phát triển cầu đầu tư trên thị trường. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, khi đã tạo nguồn cung hàng hóa thì thị trường cũng cần một cơ sở nhà đầu tư đủ lớn và bền vững. Một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, nâng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan để rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đối với nhà đầu tư trong nước, Bộ Tài chính đang xây dựng một đề án riêng về phổ cập và đào tạo kiến thức đầu tư, hướng tới nâng cao trình độ và năng lực của nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường.

Nhóm giải pháp cuối cùng là tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường. Mục tiêu là bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành minh bạch, các hành vi vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường.

Với 4 nhóm giải pháp trên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.