AEON mở TTTM thứ 10 tại Việt Nam: Rộng 38.100 m2, nhắm tới khu vực 330.000 người

Ngày 3/10, Công ty TNHH AEON Việt Nam chính thức khai trương Trung tâm thương mại AEON Hải Dương tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng.

Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

AEON Hải Dương cũng là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ ba của AEON tại Việt Nam, sau AEON Tân An và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê. Theo thông báo, việc đưa trung tâm mới vào hoạt động nằm trong chiến lược tăng tốc mở rộng mạng lưới của tập đoàn tại Việt Nam.

Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m2, gồm 3 tầng nổi, kết hợp khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON với 37 cửa hàng chuyên doanh.

AEON cho biết trung tâm được xác định phục vụ khoảng 330.000 dân cư trong bán kính di chuyển 15 phút, hướng tới các nhóm khách hàng gồm gia đình trẻ, nhân viên văn phòng, nhân sự tại các khu công nghiệp và sinh viên.

37 cửa hàng, có cả rạp chiếu phim và khu vui chơi 1.000 m2

Không gian kinh doanh được phân bổ trên 3 tầng.

Tầng 1 tập trung vào siêu thị thực phẩm, khu Delica và Bakery, nhà hàng, cà phê, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thời trang và thể thao. Khu Delica có 180 chỗ ngồi, trong khi Bakery bố trí 90 chỗ và phục vụ khoảng 200 sản phẩm mỗi ngày.

Tầng 2 dành cho thời trang, đồ dùng gia đình, sách, khu vực mẹ và bé Kids Republic cùng các khu giải trí KID'S BOX JUMBO và GiGO. Trong đó, KID'S BOX JUMBO có diện tích khoảng 1.000 m2.

Tầng 3 bố trí cụm rạp chiếu phim AEON Beta Cinema, bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện.

Trong danh sách 37 cửa hàng chuyên doanh có nhiều thương hiệu thuộc các nhóm khác nhau như MR. DIY, Kohnan, PNJ, Levi's, Adidas, Skechers, Crocs, Samsonite, Highlands Coffee, Gong Cha, Texas Chicken, GoGi House, Manwah, Dookki, Mixue, Fahasa và AEON Beta.

Riêng mảng đồ dùng gia đình có Kohnan, MR. DIY và Elmich. AEON cũng đưa nhãn hàng riêng HÓME CÓORDY vào trung tâm.

Một nhóm sản phẩm khác được doanh nghiệp nhắm tới công nhân tại các khu công nghiệp lân cận, sinh viên và những người bắt đầu sống tự lập. AEON cho biết sẽ cung cấp các "gói sản phẩm khởi đầu cuộc sống mới", trong đó gom các vật dụng gia đình thiết yếu thành từng bộ sản phẩm.

Đưa AI và thanh toán bán tự động vào trung tâm

AEON Hải Dương cũng được tích hợp một số công nghệ phục vụ hoạt động bán lẻ.

Theo thông báo, trung tâm sử dụng quầy thanh toán bán tự động, cân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), kiosk tự đặt món và thanh toán, nhãn giá điện tử. Hoạt động bán hàng trực tiếp được kết hợp với nền tảng AEON E-Shop và dịch vụ giao hàng.

Ngoài ra, trung tâm có tủ đồ nhận diện khuôn mặt, Wi-Fi toàn tòa nhà, phòng chăm sóc em bé và nhà vệ sinh gia đình.

Dự án tạo ra khoảng 900 việc làm, trong đó có 450 nhân sự làm việc trực tiếp tại khu vực Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Hải Dương.

AEON cũng cho biết trung tâm sẽ đưa một số nông sản, hàng hóa đặc sản địa phương như vải sấy và ổi đặc sản vào hệ thống phân phối.