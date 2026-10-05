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Doanh nghiệp nhà nước có hơn 10.000 nhân sự vừa đưa 28 xe buýt điện VinFast vào hoạt động

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Dòng xe được sử dụng là VinFast Green Bus, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A và 22B.

Sáng ngày 5/10, Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Đoàn phương tiện mới sử dụng dòng xe VinFast Green Bus, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026. Xe mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế với nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, góp phần tạo dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Transerco đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến 22A và 22B. Ảnh: Hương Giang.

Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.

Cùng với việc thay thế phương tiện, từ ngày 5/10, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành trên nhánh tuyến 22B nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Theo đó, giờ hoạt động đầu A từ 5h đến 21h; giờ hoạt động đầu B từ 5h05 đến 21h; tần suất từ 23 đến 35 phút/lượt..

"Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến 22A và 22B là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco từ nay đến cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh của Tổng công ty lên trên 51%, từng bước hoàn thành kế hoạch theo lộ trình đề ra", lãnh đạo Transerco cho biết.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, với hơn 10.000 lao động đang làm việc tại 12 đơn vị trực thuộc và 5 công ty con. Hiện nay, Transerco là đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực: dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (thương hiệu Hanoibus), quản lý bến bãi và dịch vụ điểm đỗ xe công cộng tại Thủ đô Hà Nội.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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