Nóng: 65 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin quý 4/2026: HVN, DGC cùng hàng loạt cổ phiếu "hot" nằm trong danh sách

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 65 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2026.

Các nguyên nhân khiến chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng, kết quả kinh doanh thua lỗ, ý kiến kiểm toán ngoại trừ hay do cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch.

STT Mã CK Tên tổ chức niêm yết/Quỹ Lý do không đủ điều kiện margin 1 AAN CTCP Lương thực A An Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 2 AAT CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán 3 ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 4 APG CTCP Chứng khoán APG Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 5 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 6 BMI Tổng CTCP Bảo Minh Chưa đủ thời gian 06 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ 7 BVB Ngân hàng TMCP Bản Việt Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 8 CIG CTCP COMA18 Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 9 DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch 10 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 11 DMX CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 12 DQC CTCP Tập đoàn Điện Quang Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 13 DRH CTCP DRH Holdings Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch 14 DTA CTCP Đệ Tam Chưa đủ thời gian 06 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ 15 DTL CTCP Đại Thiên Lộc Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 16 DXV CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 17 ECO CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 18 FUCVREIT Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam Có tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp 19 FUEABVND Quỹ ETF ABFVN DIAMOND Có tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp 20 FUEMTEC Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 21 FUEPHVNS Quỹ ETF PHFM VNSHINE Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 22 FUETPVND Quỹ ETF VFCVN DIAMOND Có tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp 23 FUEVN50G Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 24 GIL CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán 25 HAS CTCP Hacisco Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 26 HID CTCP Halcom Việt Nam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 27 HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 28 ITD CTCP Công nghệ ITD Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế 29 JVC CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 30 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán 31 LDG CTCP Đầu tư LDG Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 32 LPS CTCP Chứng khoán LPS Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 33 MCP CTCP In và Bao bì Mỹ Châu Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm 34 MHC CTCP MHC Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 35 MZG CTCP Miza Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 36 NHA Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm 37 NVT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 38 OGC CTCP Tập đoàn Đại Dương Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 39 PIT CTCP Xuất nhập khẩu PETROLIMEX Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 40 PLP CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 41 PNC CTCP Văn hóa Phương Nam Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 42 PTL CTCP Victory Group Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 43 SBV CTCP Siam Brothers Việt Nam Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 44 SMA CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm 45 ST8 CTCP Tập đoàn ST8 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 46 STK CTCP Sợi Thế Kỷ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 47 SVD CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 48 TCR CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 49 TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 50 TLH CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 51 TMT CTCP Ô tô TMT Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 52 TNC CTCP Cao su Thống Nhất Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 53 TNH CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 54 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 55 TTF CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 56 VBB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Thời gian niêm yết dưới 06 tháng 57 VCA CTCP Thép VICASA Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 58 VID CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 59 VMD CTCP Y Dược phẩm Vimedimex Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch 60 VNG CTCP Du lịch Thành Thành Công Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 61 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 62 VPG CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 63 VPH CTCP Vạn Phát Hưng Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 64 VTB CTCP Viettronics Tân Bình BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán 65 YBM CTCP YBM Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

Trong đó, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị cắt margin do chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch. HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo. Cùng nguyên nhân này còn có hàng loạt mã như CIG, DLG, DTL, DXV, HID, JVC, LDG, NVT, OGC, PIT, PLP, PTL, SVD, TCR, TDH, TLH, TMT, TNC, TSC, VCA, VPG, VPH và YBM.

Một nhóm khác bị loại khỏi danh sách được phép margin do đang thuộc diện kiểm soát. Trong số này có ABS của Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, DQC của Điện Quang, HAS của Hacisco, SBV của Siam Brothers Việt Nam và TTF của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. APG của Chứng khoán APG không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu thuộc diện cảnh báo.

Bên cạnh yếu tố liên quan đến tình trạng giao dịch của cổ phiếu, HoSE cũng đưa nhiều doanh nghiệp vào danh sách cắt margin do kết quả kinh doanh không đáp ứng điều kiện. BCE, MHC, PNC, ST8, STK, TNH, VID, VNG và VNS là những trường hợp có lợi nhuận sau thuế hoặc lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 ở mức âm.

Ngoài ra, một số cổ phiếu bị cắt margin do báo cáo tài chính bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán như AAT, GIL, KLB và VTB.

Một số mã khác chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết hoặc thời gian nằm ngoài danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm AAN, BVB, DMX, ECO, LPS, MZG, VBB. Danh sách quý 4 còn có một số chứng chỉ quỹ ETF và quỹ đầu tư. Trong đó, FUCVREIT, FUEABVND và FUETPVND không đủ điều kiện do có ít nhất một tháng giá trị tài sản ròng tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong ba tháng liên tiếp được xét. Các chứng chỉ quỹ FUEMTEC, FUEPHVNS và FUEVN50G nằm trong danh sách do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 65 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.