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Nóng: 65 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin quý 4/2026: HVN, DGC cùng hàng loạt cổ phiếu "hot" nằm trong danh sách

| | Thị trường chứng khoán

Nóng: 65 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin quý 4/2026: HVN, DGC cùng hàng loạt cổ phiếu "hot" nằm trong danh sách

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 65 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 65 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2026.

Các nguyên nhân khiến chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng, kết quả kinh doanh thua lỗ, ý kiến kiểm toán ngoại trừ hay do cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch.

STTMã CKTên tổ chức niêm yết/QuỹLý do không đủ điều kiện margin
1AANCTCP Lương thực A AnThời gian niêm yết dưới 06 tháng
2AATCTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh HóaBCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
3ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnChứng khoán thuộc diện kiểm soát
4APGCTCP Chứng khoán APGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
5BCECTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
6BMITổng CTCP Bảo MinhChưa đủ thời gian 06 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
7BVBNgân hàng TMCP Bản ViệtThời gian niêm yết dưới 06 tháng
8CIGCTCP COMA18Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
9DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
10DLGCTCP Tập đoàn Đức Long Gia LaiChứng khoán thuộc diện cảnh báo
11DMXCTCP Đầu tư Điện Máy XanhThời gian niêm yết dưới 06 tháng
12DQCCTCP Tập đoàn Điện QuangChứng khoán thuộc diện kiểm soát
13DRHCTCP DRH HoldingsChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
14DTACTCP Đệ TamChưa đủ thời gian 06 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
15DTLCTCP Đại Thiên LộcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
16DXVCTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà NẵngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
17ECOCTCP Nhựa sinh thái Việt NamThời gian niêm yết dưới 06 tháng
18FUCVREITQuỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt NamCó tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp
19FUEABVNDQuỹ ETF ABFVN DIAMONDCó tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp
20FUEMTECQuỹ ETF VINACAPITAL VNMITECHThời gian niêm yết dưới 06 tháng
21FUEPHVNSQuỹ ETF PHFM VNSHINEThời gian niêm yết dưới 06 tháng
22FUETPVNDQuỹ ETF VFCVN DIAMONDCó tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp
23FUEVN50GQuỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTHThời gian niêm yết dưới 06 tháng
24GILCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình ThạnhBCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
25HASCTCP HaciscoChứng khoán thuộc diện kiểm soát
26HIDCTCP Halcom Việt NamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
27HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPChứng khoán thuộc diện cảnh báo
28ITDCTCP Công nghệ ITDCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
29JVCCTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt NhậtChứng khoán thuộc diện cảnh báo
30KLBNgân hàng TMCP Kiên LongBCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
31LDGCTCP Đầu tư LDGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
32LPSCTCP Chứng khoán LPSThời gian niêm yết dưới 06 tháng
33MCPCTCP In và Bao bì Mỹ ChâuLợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm
34MHCCTCP MHCLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
35MZGCTCP MizaThời gian niêm yết dưới 06 tháng
36NHATổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiLợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm
37NVTCTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân BayChứng khoán thuộc diện cảnh báo
38OGCCTCP Tập đoàn Đại DươngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
39PITCTCP Xuất nhập khẩu PETROLIMEXChứng khoán thuộc diện cảnh báo
40PLPCTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêChứng khoán thuộc diện cảnh báo
41PNCCTCP Văn hóa Phương NamLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
42PTLCTCP Victory GroupChứng khoán thuộc diện cảnh báo
43SBVCTCP Siam Brothers Việt NamChứng khoán thuộc diện kiểm soát
44SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònLợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm
45ST8CTCP Tập đoàn ST8Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
46STKCTCP Sợi Thế KỷLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
47SVDCTCP Đầu tư & Thương mại Vũ ĐăngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
48TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
49TDHCTCP Phát triển Nhà Thủ ĐứcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
50TLHCTCP Tập đoàn Thép Tiến LênChứng khoán thuộc diện cảnh báo
51TMTCTCP Ô tô TMTChứng khoán thuộc diện cảnh báo
52TNCCTCP Cao su Thống NhấtChứng khoán thuộc diện cảnh báo
53TNHCTCP Tập đoàn Bệnh viện TNHLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
54TSCCTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần ThơChứng khoán thuộc diện cảnh báo
55TTFCTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường ThànhChứng khoán thuộc diện kiểm soát
56VBBNgân hàng TMCP Việt Nam Thương TínThời gian niêm yết dưới 06 tháng
57VCACTCP Thép VICASAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
58VIDCTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn ĐôngLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
59VMDCTCP Y Dược phẩm VimedimexChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
60VNGCTCP Du lịch Thành Thành CôngLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
61VNSCTCP Ánh Dương Việt NamLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
62VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátChứng khoán thuộc diện cảnh báo
63VPHCTCP Vạn Phát HưngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
64VTBCTCP Viettronics Tân BìnhBCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
65YBMCTCP YBMChứng khoán thuộc diện cảnh báo

Trong đó, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị cắt margin do chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch. HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo. Cùng nguyên nhân này còn có hàng loạt mã như CIG, DLG, DTL, DXV, HID, JVC, LDG, NVT, OGC, PIT, PLP, PTL, SVD, TCR, TDH, TLH, TMT, TNC, TSC, VCA, VPG, VPH và YBM.

Một nhóm khác bị loại khỏi danh sách được phép margin do đang thuộc diện kiểm soát. Trong số này có ABS của Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, DQC của Điện Quang, HAS của Hacisco, SBV của Siam Brothers Việt Nam và TTF của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. APG của Chứng khoán APG không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu thuộc diện cảnh báo.

Bên cạnh yếu tố liên quan đến tình trạng giao dịch của cổ phiếu, HoSE cũng đưa nhiều doanh nghiệp vào danh sách cắt margin do kết quả kinh doanh không đáp ứng điều kiện. BCE, MHC, PNC, ST8, STK, TNH, VID, VNG và VNS là những trường hợp có lợi nhuận sau thuế hoặc lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 ở mức âm.

Ngoài ra, một số cổ phiếu bị cắt margin do báo cáo tài chính bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán như AAT, GIL, KLB và VTB.

Một số mã khác chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết hoặc thời gian nằm ngoài danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm AAN, BVB, DMX, ECO, LPS, MZG, VBB. Danh sách quý 4 còn có một số chứng chỉ quỹ ETF và quỹ đầu tư. Trong đó, FUCVREIT, FUEABVND và FUETPVND không đủ điều kiện do có ít nhất một tháng giá trị tài sản ròng tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong ba tháng liên tiếp được xét. Các chứng chỉ quỹ FUEMTEC, FUEPHVNS và FUEVN50G nằm trong danh sách do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 65 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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