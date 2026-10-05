KIS tiếp tục hoàn 100% phí giao dịch iKIS đến cuối năm

Happy Monday tiếp tục trong ba tháng cuối năm

Sau các kỳ triển khai trong tháng 7, 8 và 9/2026, Chứng khoán KIS tiếp tục chương trình Happy Monday trong quý IV, mang đến thêm cơ hội tối ưu chi phí cho nhà đầu tư giao dịch trên nền tảng số.

Theo đó, ba ngày ưu đãi tiếp theo của chương trình là 5/10, 2/11 và 7/12/2026. Trong các ngày này, khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch cổ phiếu qua ứng dụng iKIS sẽ được hoàn 100% phí giao dịch phát sinh trong ngày theo điều kiện của chương trình.

Mức hoàn phí tối đa là 1.000.000 đồng/ngày/khách hàng và không bao gồm phí Sở giao dịch. Khoản phí đủ điều kiện sẽ được hoàn trực tiếp về tài khoản chứng khoán của khách hàng trong thời gian tối đa 7 ngày làm việc.

Việc tiếp tục triển khai Happy Monday trong ba tháng cuối năm hướng tới hỗ trợ nhà đầu tư chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí giao dịch, đặc biệt khi phiên đầu tháng thường là thời điểm nhiều nhà đầu tư đánh giá lại danh mục, lên kế hoạch giải ngân hoặc điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu theo diễn biến mới của thị trường.

Giao dịch trên iKIS, tự động nhận hoàn phí

Happy Monday áp dụng cho khách hàng cá nhân mở tài khoản và giao dịch tại KIS. Khách hàng không cần đăng ký trước để tham gia chương trình mà chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS và thực hiện giao dịch cổ phiếu trong các ngày ưu đãi.

Khách hàng cá nhân giao dịch cổ phiếu trên iKIS trong ngày Happy Monday được hoàn 100% phí giao dịch, tối đa 1 triệu đồng/ngày.

Sau khi giao dịch đáp ứng điều kiện chương trình, phí giao dịch sẽ được hoàn về tài khoản chứng khoán của khách hàng trong thời gian tối đa 7 ngày làm việc. Việc đơn giản hóa quy trình giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận ưu đãi ngay trong quá trình giao dịch thường ngày trên ứng dụng.

Bên cạnh lợi ích trực tiếp về chi phí, Happy Monday cũng tạo thêm cơ hội để khách hàng trải nghiệm các tiện ích giao dịch trên iKIS. Nền tảng hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường theo thời gian thực, đặt lệnh, quản lý danh mục và tiếp cận các thông tin, dữ liệu phục vụ quá trình ra quyết định.

Gia tăng trải nghiệm đầu tư trên nền tảng số

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, bên cạnh chất lượng dịch vụ và khả năng tư vấn, chi phí và trải nghiệm trên nền tảng số đang trở thành những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm.

Chứng khoán KIS thời gian qua liên tục đầu tư nâng cấp hệ sinh thái giao dịch số, đồng thời triển khai nhiều chương trình dành cho khách hàng cá nhân. Việc tiếp tục Happy Monday trong quý IV nằm trong định hướng kết hợp giữa phát triển công nghệ và gia tăng lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư.

Theo đại diện Chứng khoán KIS, Happy Monday được triển khai với mong muốn giúp khách hàng tối ưu chi phí giao dịch và chủ động nắm bắt các cơ hội trên thị trường ngay từ đầu tháng. Đồng thời, chương trình cũng khuyến khích nhà đầu tư khai thác hiệu quả hơn các tiện ích trên nền tảng giao dịch số của KIS.

Với ba kỳ ưu đãi tiếp theo vào ngày 5/10, 2/11 và 7/12, Happy Monday tiếp tục mang đến cho nhà đầu tư cơ hội bắt đầu tháng giao dịch mới với chi phí được tối ưu, đồng thời chủ động hơn trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư.

Thông tin chi tiết và điều kiện áp dụng của chương trình được cập nhật tại đây.