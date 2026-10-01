Dấu hiệu xác nhận đáy của VN-Index?

Diễn biến tuần qua phần nào phản ánh tâm lý “tin ra là bán” sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. Khối ngoại cũng bán ròng trong cả 5 phiên trên HoSE, với tổng giá trị khoảng 4.946 tỷ đồng. Đây là tuần bán ròng thứ hai liên tiếp kể từ khi quyết định nâng hạng có hiệu lực.

Theo chuyên gia Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT , vẫn còn quá sớm để khẳng định áp lực điều chỉnh đã hoàn toàn kết thúc. Bối cảnh bên ngoài chưa thực sự thuận lợi khi thị trường quốc tế tiếp tục biến động mạnh, trong khi Fed và một số ngân hàng trung ương lớn vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. Mặt bằng lãi suất cao gây sức ép lên tỷ giá và khiến dòng vốn vào các thị trường mới nổi tiếp tục bị rút ra.

Ở trong nước, áp lực thanh khoản cũng là yếu tố cần theo dõi. Mặt bằng lãi suất tăng trong khi cuối năm thường là giai đoạn nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng lên cao, khiến dòng tiền vào chứng khoán khó dồi dào.

Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ thị trường đang xuất hiện nhiều hơn. GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95%, mức cao nhất kể từ đầu năm, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Công nghiệp – xây dựng tiếp tục là một trong những động lực chính, tạo nền tảng tích cực cho triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sắp bắt đầu. Vị chuyên gia kỳ vọng đây sẽ là chất xúc tác để thị trường đánh giá lại triển vọng của từng doanh nghiệp, thay vì chỉ chạy theo câu chuyện nâng hạng

" Khi tin xấu dần được phản ánh vào giá, tin tốt nhiều lên và định giá đã về mức hấp dẫn hơn, tôi cho rằng thị trường có thể có những nhịp phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên kỳ vọng thị trường bứt phá mạnh hay thanh khoản cải thiện ngay ", ông Huy dự báo.

Ba tín hiệu cần theo dõi để xác nhận vùng đáy

Để đánh giá liệu VN-Index đã thực sự tạo đáy hay chưa, chuyên gia cho rằng cần theo dõi đồng thời ba nhóm tín hiệu.

Đầu tiên là thanh khoản. Áp lực bán cần giảm dần, trong khi lực cầu bắt đáy phải xuất hiện rõ hơn. Quan trọng hơn, các phiên hồi phục cần đi kèm thanh khoản cải thiện.

Yếu tố thứ hai là giao dịch của khối ngoại. Quy mô bán ròng thu hẹp, tiến tới trạng thái cân bằng hoặc mua ròng trở lại sẽ là tín hiệu quan trọng.

Cuối cùng là diễn biến của môi trường vĩ mô, đặc biệt là thị trường quốc tế và lãi suất. Khi biến động toàn cầu hạ nhiệt, áp lực tỷ giá giảm và mặt bằng lãi suất bớt căng thẳng, tâm lý nhà đầu tư cũng như dòng tiền vào tài sản rủi ro sẽ có điều kiện cải thiện.

Ngân hàng có thể là điểm tựa trong mùa báo cáo quý 3

Về mùa kết quả kinh doanh quý 3, chuyên gia cho rằng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nhìn chung vẫn có thể tăng so với cùng kỳ, nhưng mức độ phân hóa sẽ ngày càng rõ.

Một điểm đáng lưu ý là nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng bắt đầu giảm so với quý trước, cho thấy mặt bằng lãi suất cao đang dần tác động đến hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, nhóm ngân hàng được đánh giá là một trong số ít ngành vẫn duy trì được tăng trưởng tương đối ổn định. Với tỷ trọng vốn hóa lớn trong VN-Index, kết quả kinh doanh tích cực của nhóm này có thể trở thành điểm tựa quan trọng cho chỉ số.