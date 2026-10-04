Đại gia Nguyễn Đức Tài đang tuyển 6.000 người, thu nhập lên đến 30 triệu đồng, sinh viên mới ra trường cũng có cơ hội

Cùng với quá trình mở rộng hệ thống, Bách Hóa Xanh - chuỗi siêu thị thuộc Đầu tư Thế Giới Di Động của "đại gia" Nguyễn Đức Tài cũng đang ồ ạt tuyển dụng hàng loạt vị trí.

Đáng chú ý, Bách Hóa Xanh đang nhân sự quản lý với chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng "học đi đôi với hành", trong đó ứng viên sẽ được đào tạo và va chạm thực tế 100% tại hệ thống siêu thị. Số lượng tuyển là hơn 6.000 người, hạn nộp hồ sơ đến 31/10/2029. Nơi làm việc tại TP.HCM và 20 tỉnh thành khác.

Vị trí tuyển dụng là quản lý cấp trung có yêu cầu kinh nghiệm làm Quảng lý cửa hàng hoặc các vị trí tương đương. Tuy nhiên, Bách Hóa Xanh cũng đưa ra lộ trình có thể giúp ứng viên trở thành quản lý chỉ trong 45 ngày, với mức thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng. Fanpage của Bách Hóa Xanh cho biết cơ hội dành cho cả các sinh viên mới tốt nghiệp.

Bên cạnh thu nhập, vị trí quản lý còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ như mua laptop phục vụ công việc với giá ưu đãi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ, hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe đầu vào, chi phí set-up ban đầu và chi phí di chuyển khi tham gia đào tạo. Ngoài ra, Bách Hóa Xanh còn áp dụng các khoản thưởng cuối năm theo hiệu quả đóng góp và thưởng thâm niên.

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi siêu thị thực phẩm này hiện có đến 3.954 cửa hàng, tăng gần 1.400 điểm bán so với đầu năm 2025. Đáng chú ý, Bách Hóa Xanh cho biết, nhóm cửa hàng mở mới đều đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Vừa đẩy nhanh tốc độ tăng số lượng điểm bán vừa duy trì khả năng sinh lời ở những cửa hàng mới, Bách Hóa Xanh cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt trội. Doanh thu 8 tháng đạt khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tính riêng trong tháng 8, Bách Hóa Xanh ghi nhận khoảng 6.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với cùng kỳ và cao hơn 11% so với tháng trước. Đây là mức doanh thu cao kỷ lục trong một tháng kể từ khi chuỗi đi vào hoạt động. Bình quân mỗi ngày trong tháng vừa qua, chuỗi siêu thị thực phẩm này tạo ra 200 tỷ đồng doanh thu.

Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư hồi quý 3, ban lãnh đạo Bách Hóa Xanh cho rằng, với kết quả đạt được, chuỗi nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng trong năm 2026. "Chúng tôi vẫn tự tin rằng trong 2-3 năm tới sẽ hoàn tất bù đắp hết các khoản lỗ để thực hiện IPO và niêm yết Bách Hoá Xanh", lãnh đạo Bách Hóa Xanh chia sẻ.

