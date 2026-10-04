Góc nhìn chuyên gia: Hiệu ứng "tin ra là bán" có thể chưa kết thúc, một nhóm ngành được kỳ vọng là điểm sáng tăng trưởng trong quý 3

VN-Index mất 47 điểm, tương đương 2,66%, sau 5 phiên giảm liên tiếp và đóng cửa tuần ở 1.737,71 điểm. Nhóm Vingroup và ngân hàng, hai trụ đỡ lớn nhất của chỉ số, cùng chịu áp lực bán nên thị trường gần như mất điểm tựa, trong khi thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền chưa quay trở lại. Khối ngoại bán ròng cả 5 phiên trên HOSE, tổng cộng khoảng 4.946 tỷ đồng. Đây là tuần bán ròng thứ hai liên tiếp kể từ khi nâng hạng có hiệu lực.

Sau nhịp điều chỉnh kéo dài, câu hỏi lớn lúc này là liệu VN-Index đã tiến gần vùng cân bằng hay áp lực bán vẫn còn tiếp diễn. Trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đang đến gần, cùng những biến động về lãi suất, dòng vốn ngoại và thị trường quốc tế, các chuyên gia cho rằng diễn biến tuần tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng dòng tiền quay trở lại và phản ứng của nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Một nhóm ngành được kỳ vọng là điểm sáng tăng trưởng trong quý 3

(Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT)

Theo vị CEO FIDT, vẫn còn quá sớm để khẳng định áp lực điều chỉnh đã hoàn toàn kết thúc. Bối cảnh bên ngoài chưa thực sự thuận lợi khi thị trường quốc tế tiếp tục biến động mạnh, trong khi Fed và một số ngân hàng trung ương lớn vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. Mặt bằng lãi suất cao gây sức ép lên tỷ giá và khiến dòng vốn vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, tiếp tục bị rút ra.

Ở trong nước, áp lực thanh khoản cũng là yếu tố cần theo dõi. Mặt bằng lãi suất tăng trong khi cuối năm thường là giai đoạn nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng lên cao, khiến dòng tiền vào chứng khoán khó dồi dào.

Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ thị trường đang xuất hiện nhiều hơn. GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95%, mức cao nhất kể từ đầu năm, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Công nghiệp – xây dựng tiếp tục là một trong những động lực chính, tạo nền tảng tích cực cho triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sắp bắt đầu. Vị chuyên gia kỳ vọng đây sẽ là chất xúc tác để thị trường đánh giá lại triển vọng của từng doanh nghiệp, thay vì chỉ chạy theo câu chuyện nâng hạng.

"Khi tin xấu dần được phản ánh vào giá, tin tốt nhiều lên và định giá đã về mức hấp dẫn hơn, tôi cho rằng thị trường có thể có những nhịp phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên kỳ vọng thị trường bứt phá mạnh hay thanh khoản cải thiện ngay", ông Huy dự báo.

Mặt khác, đánh giá về bức tranh lợi nhuận quý 3/2026, ông Huy đưa ra điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng đã giảm so với quý trước. Theo chuyên gia, đây là dấu hiệu lãi suất cao bắt đầu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Vì vậy, ông Huy không kỳ vọng có nhiều ngành tăng trưởng đột biến trong giai đoạn này. Ngoại lệ đáng chú ý là nhóm ngân hàng, nơi kết quả kinh doanh vẫn đang duy trì được sự tăng trưởng nhất định.

Ngân hàng có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trên VN-Index. Vì vậy, khi kết quả kinh doanh của nhóm này cải thiện, đây có thể là điểm tựa quan trọng giúp chỉ số giữ được vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lọc những ngân hàng có lợi nhuận cốt lõi tốt và chất lượng tài sản được kiểm soát sẽ hưởng lợi rõ hơn những ngân hàng còn chịu áp lực trích lập dự phòng.

Chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu ứng "tin ra là bán" đã kết thúc

(Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Agriseco)

Theo quan sát của chuyên gia Agriseco, chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu ứng "tin ra là bán" đã kết thúc. Nhịp điều chỉnh sau nâng hạng có thể liên quan đến nhiều yếu tố tác động trong đó việc biến động địa chính trị ảnh hưởng tới giá năng lượng và trực tiếp sức khỏe của nền kinh tế, chi phí sử dụng vốn,... đều ảnh hưởng tới tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Để đánh giá khả năng tạo đáy dựa trên yếu tố trực tiếp quan sát trên thị trường, ông Khoa theo dõi 3 tín hiệu bao gồm chỉ số kiểm định hỗ trợ nhưng không hình thành đáy thấp hơn; số cổ phiếu hồi phục gia tăng; và thanh khoản cải thiện trong các phiên tăng. Một phiên rút chân hoặc sự nâng đỡ của vài cổ phiếu vốn hóa lớn chưa đủ xác nhận thị trường đã tìm được điểm cân bằng.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Agriseco Research kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng trưởng, nhưng mức độ phân hóa giữa các ngành và từng doanh nghiệp sẽ lớn. Các nhóm đáng chú ý gồm Bán lẻ nhờ sức mua và hiệu quả hoạt động cải thiện; Cao su nhờ giá bán và, tại một số doanh nghiệp, khoản thu từ đền bù đất; Dầu khí nhờ diễn biến giá hàng hóa thuận lợi.

"Tuy nhiên, cổ phiếu chỉ có thể tạo động lực bền vững khi kết quả thực tế đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng. Với VN-Index, sự ổn định của nhóm Ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò quan trọng", ông Khoa nhấn mạnh.

Trong việc đánh giá sức khỏe thị trường, chuyên gia ưu tiên độ rộng thị trường kết hợp với thanh khoản và diễn biến giá. Độ rộng giúp xác định nhịp hồi có lan tỏa hay chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu lớn; thanh khoản cho biết lực cầu có thực sự tham gia hay không. Tín hiệu tích cực hơn là số mã tăng mở rộng, nhiều cổ phiếu giữ được hỗ trợ và thanh khoản tăng trong các phiên hồi phục.

Giao dịch khối ngoại được xem là yếu tố bổ sung, song cần tách riêng các giao dịch thỏa thuận hoặc hoạt động cơ cấu quỹ để tránh đánh giá sai dòng tiền. Theo ông, sự trở lại của nhóm cổ phiếu dẫn dắt chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với sức mua lan tỏa trên diện rộng.

Dòng tiền đang đứng ngoài quan sát

(Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree)

Mặt bằng lãi suất neo cao cùng sức ép lạm phát, trong lúc giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng vì lo ngại xung đột Mỹ-Iran, tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư và kéo dài đà điều chỉnh. Tuần tới thị trường sẽ đón loạt số liệu vĩ mô quý 3/2026, và đây là biến số đáng chú ý nhất.

Ông Phong dự báo tăng trưởng dự kiến vẫn cao nên các con số này có thể hỗ trợ tâm lý và tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn quanh vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm, với vùng cản gần quanh 1.760-1.780 điểm.

Bên cạnh đó, việc thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy phần lớn dòng tiền đang đứng ngoài quan sát, thay vì xuất hiện một làn sóng bán tháo hoảng loạn. Tuy nhiên, ông lưu ý một nhịp hồi kỹ thuật chưa đồng nghĩa với việc xu hướng đã đảo chiều, nhất là khi nhóm Vingroup và ngân hàng vẫn chưa tìm được điểm cân bằng.

Theo chuyên gia Pinetree, rủi ro hiện đến từ cả hai phía. Lạm phát bình quân 8 tháng đã tăng 4,45% so với cùng kỳ, sát ngưỡng mục tiêu 4,5%. Nếu CPI tháng 9 cao hơn kỳ vọng, lo ngại về việc lãi suất tiếp tục neo cao sẽ rõ nét hơn và gây sức ép trực tiếp lên nhóm ngân hàng, vốn đang là lực đỡ chính của chỉ số.

Cùng lúc, nếu khối ngoại tiếp tục rút vốn và giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng, nhịp hồi của thị trường sẽ trở nên mong manh hơn. Khi đó, vùng 1.720 điểm có thể bị xuyên thủng và VN-Index có khả năng bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, ông Phong cho rằng có thể tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục, chủ động giảm tỷ trọng vay ký quỹ, giữ lại những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và duy trì tỷ trọng tiền mặt cao.

Trong khi đó, với nhà đầu tư chưa giải ngân, chuyên gia Pinetree khuyến nghị tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài, không bắt đáy sớm và chỉ hành động khi số liệu vĩ mô, thanh khoản và dòng tiền khối ngoại xuất hiện tín hiệu xác nhận. Theo ông, trong giai đoạn hiện tại, quản trị rủi ro quan trọng hơn việc cố gắng tối đa hóa lợi nhuận.