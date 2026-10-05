Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BSC: PNJ, FPT và MSB có nguy cơ bị loại khỏi rổ Diamond

| | Thị trường chứng khoán

BSC: PNJ, FPT và MSB có nguy cơ bị loại khỏi rổ Diamond

Một mã bất động sản có thể bị các quỹ bán ra toàn bộ hơn 4 triệu cổ phiếu trong kỳ cơ cấu gần nhất.

Theo quy định mới, HoSE dự kiến công bố kết quả kỳ rà soát VN-Diamond tháng 10/2026 vào ngày 2/11, danh mục mới chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11. Trên cơ sở dữ liệu kết thúc ngày 30/9, BSC Research đưa ra khả năng không có cổ phiếu nào được thêm mới, trong khi KDH có thể bị loại khỏi danh mục.

Hiện có 5 quỹ ETF gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND và FUEABVND tham chiếu chỉ số này, với tổng quy mô khoảng 11.115 tỷ đồng. Theo đó, mã KDH có thể bị các quỹ bán toàn bộ hơn 4 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 62 tỷ đồng.

Cũng ở chiều bán, FPT được dự báo chịu áp lực lớn nhất khi các ETF có thể bán khoảng 4,36 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 274,5 tỷ đồng. Đứng sau là ACB với giá trị bán dự kiến khoảng 183,5 tỷ đồng, tương ứng gần 8,7 triệu cổ phiếu. MSB cũng có thể bị bán khoảng 141,1 tỷ đồng, tương ứng hơn 9,9 triệu cổ phiếu

Ở chiều ngược lại, GMD có thể được các ETF mua mạnh nhất với giá trị khoảng 242 tỷ đồng, tương ứng hơn 3 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là REE với 94 tỷ đồng; MBB khoảng 64 tỷ đồng; PNJ khoảng 60 tỷ đồng và NLG khoảng 51 tỷ đồng.

BSC: PNJ, FPT và MSB có nguy cơ bị loại khỏi rổ Diamond - Ảnh 1.

Đáng chú ý, bên cạnh kỳ cơ cấu tháng 10/2026, BSC Research còn chỉ ra một số rủi ro đối với thành phần VN-Diamond trong kỳ đánh giá tháng 4/2027.

Cụ thể, PNJ là trường hợp được đặc biệt lưu ý. BSC cho biết doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mức lỗ sau thuế kỷ lục 6.271 tỷ đồng. Nếu con số này được phản ánh trong báo cáo tài chính năm 2026, EPS 12 quý của PNJ có thể chuyển sang âm vào thời điểm đánh giá tháng 4/2027.

Theo BSC, kịch bản này có thể khiến PNJ đối diện nguy cơ được đưa vào "rổ chờ loại ra" trong kỳ tháng 4/2027, trước khi có khả năng chính thức bị loại ở kỳ đánh giá tháng 10/2027.

Hai cổ phiếu khác cũng nằm trong diện cần theo dõi là MSB và FPT. Với MSB, tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã giảm mạnh kể từ tháng 5/2026. Nếu tỷ lệ này không cải thiện trong 6 tháng tiếp theo, cổ phiếu ngân hàng này có thể lọt vào rổ chờ loại tại kỳ tháng 4/2027.

Tương tự, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT đã giảm đáng kể từ đầu năm. BSC tính toán trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến hết tháng 3/2027, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT cần đạt bình quân tối thiểu trên 37%, cao hơn hơn 8 điểm phần trăm so với hiện tại, để vượt ngưỡng FOL 65%. Nếu không đạt điều kiện này, FPT cũng có nguy cơ vào rổ chờ loại trong kỳ tháng 4/2027.

Trong trường hợp VN-Diamond cần bổ sung thành viên mới ở kỳ rà soát tháng 4/2027, BSC Research đánh giá HCM và SAB là hai ứng viên tiềm năng cần lưu ý. Các tính toán hiện được thực hiện dựa trên dữ liệu đến hết ngày 30/9/2026 và thông tin cập nhật đến ngày 4/10/2026.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nâng hạng mở cuộc đua mới: MBS tăng tốc bằng công nghệ, dữ liệu và AI

Nâng hạng mở cuộc đua mới: MBS tăng tốc bằng công nghệ, dữ liệu và AI Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 5-9/10: MWG, SHS, HDB, DGW đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 6.500 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 5-9/10: MWG, SHS, HDB, DGW đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 6.500 đồng/cp Nổi bật

VN-Index bước vào tháng 10 với 2 biến số lớn, CTCK đưa ra khuyến nghị quan trọng

VN-Index bước vào tháng 10 với 2 biến số lớn, CTCK đưa ra khuyến nghị quan trọng

10:46 , 05/10/2026
Nóng: 65 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin quý 4/2026: HVN, DGC cùng hàng loạt cổ phiếu "hot" nằm trong danh sách

Nóng: 65 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin quý 4/2026: HVN, DGC cùng hàng loạt cổ phiếu "hot" nằm trong danh sách

10:35 , 05/10/2026
MBS: VN-Index có thể lùi về 1.660 điểm, chưa nên "bắt đáy" loạt nhóm cổ phiếu

MBS: VN-Index có thể lùi về 1.660 điểm, chưa nên "bắt đáy" loạt nhóm cổ phiếu

10:08 , 05/10/2026
KIS tiếp tục hoàn 100% phí giao dịch iKIS đến cuối năm

KIS tiếp tục hoàn 100% phí giao dịch iKIS đến cuối năm

08:00 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên