BSC: PNJ, FPT và MSB có nguy cơ bị loại khỏi rổ Diamond

Theo quy định mới, HoSE dự kiến công bố kết quả kỳ rà soát VN-Diamond tháng 10/2026 vào ngày 2/11, danh mục mới chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11. Trên cơ sở dữ liệu kết thúc ngày 30/9, BSC Research đưa ra khả năng không có cổ phiếu nào được thêm mới, trong khi KDH có thể bị loại khỏi danh mục.

Hiện có 5 quỹ ETF gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND và FUEABVND tham chiếu chỉ số này, với tổng quy mô khoảng 11.115 tỷ đồng. Theo đó, mã KDH có thể bị các quỹ bán toàn bộ hơn 4 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 62 tỷ đồng.

Cũng ở chiều bán, FPT được dự báo chịu áp lực lớn nhất khi các ETF có thể bán khoảng 4,36 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 274,5 tỷ đồng. Đứng sau là ACB với giá trị bán dự kiến khoảng 183,5 tỷ đồng, tương ứng gần 8,7 triệu cổ phiếu. MSB cũng có thể bị bán khoảng 141,1 tỷ đồng, tương ứng hơn 9,9 triệu cổ phiếu

Ở chiều ngược lại, GMD có thể được các ETF mua mạnh nhất với giá trị khoảng 242 tỷ đồng, tương ứng hơn 3 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là REE với 94 tỷ đồng; MBB khoảng 64 tỷ đồng; PNJ khoảng 60 tỷ đồng và NLG khoảng 51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh kỳ cơ cấu tháng 10/2026, BSC Research còn chỉ ra một số rủi ro đối với thành phần VN-Diamond trong kỳ đánh giá tháng 4/2027.

Cụ thể, PNJ là trường hợp được đặc biệt lưu ý. BSC cho biết doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mức lỗ sau thuế kỷ lục 6.271 tỷ đồng. Nếu con số này được phản ánh trong báo cáo tài chính năm 2026, EPS 12 quý của PNJ có thể chuyển sang âm vào thời điểm đánh giá tháng 4/2027.

Theo BSC, kịch bản này có thể khiến PNJ đối diện nguy cơ được đưa vào "rổ chờ loại ra" trong kỳ tháng 4/2027, trước khi có khả năng chính thức bị loại ở kỳ đánh giá tháng 10/2027.

Hai cổ phiếu khác cũng nằm trong diện cần theo dõi là MSB và FPT. Với MSB, tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã giảm mạnh kể từ tháng 5/2026. Nếu tỷ lệ này không cải thiện trong 6 tháng tiếp theo, cổ phiếu ngân hàng này có thể lọt vào rổ chờ loại tại kỳ tháng 4/2027.

Tương tự, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT đã giảm đáng kể từ đầu năm. BSC tính toán trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến hết tháng 3/2027, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT cần đạt bình quân tối thiểu trên 37%, cao hơn hơn 8 điểm phần trăm so với hiện tại, để vượt ngưỡng FOL 65%. Nếu không đạt điều kiện này, FPT cũng có nguy cơ vào rổ chờ loại trong kỳ tháng 4/2027.

Trong trường hợp VN-Diamond cần bổ sung thành viên mới ở kỳ rà soát tháng 4/2027, BSC Research đánh giá HCM và SAB là hai ứng viên tiềm năng cần lưu ý. Các tính toán hiện được thực hiện dựa trên dữ liệu đến hết ngày 30/9/2026 và thông tin cập nhật đến ngày 4/10/2026.