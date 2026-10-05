Doanh nghiệp VN30 đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: GVR) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ cấp công ty đến tổ, đội sản xuất tại gần 80 điểm cầu trong và ngoài nước.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 29.428 tỷ đồng, bằng 87,1% kế hoạch năm và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.818 tỷ đồng, bằng 98,8% kế hoạch năm và tăng 9,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 5.311 tỷ đồng, bằng 95,6% kế hoạch và tăng 1,8% so với cùng kỳ. Số nộp ngân sách ước đạt 3.250 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh cao su tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết quả chung. Trong 9 tháng, toàn Tập đoàn tiêu thụ khoảng 407.688 tấn cao su các loại, tăng hơn 102.000 tấn so với cùng kỳ năm 2025; giá bán bình quân ước khoảng 53,7 triệu đồng/tấn. Công ty mẹ – Tập đoàn đã giao 38.923 tấn mủ, mang lại doanh thu khoảng 2.054 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực chế biến gỗ, 7 công ty ngành gỗ đạt doanh thu ước 4.907 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 129,6 tỷ đồng. Trong khi đó, các khu công nghiệp thuộc Tập đoàn đã cho thuê mới 18,3 ha; doanh thu ước đạt 1.824 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 873 tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các lĩnh vực ngoài cao su trong cơ cấu tăng trưởng của VRG.

Đến ngày 30/9/2026, các đơn vị thành viên có hơn 81.000 lao động có mặt; trong đó có hơn 20.400 lao động là người Campuchia và Lào, hơn 16.700 lao động dân tộc thiểu số và hơn 28.300 lao động nữ. Tiền lương bình quân 9 tháng ước đạt khoảng 8,335 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân khoảng 9,034 triệu đồng/người/tháng.

Tập trung cao độ cho chặng đường "nước rút"

Bước vào những tháng cuối năm, toàn Tập đoàn tập trung nguồn lực, đẩy mạnh các giải pháp "nước rút", phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò của Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo người lao động.

Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2026, VRG thực hiện doanh thu hợp nhất là 23,9% và thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 53,1% kế hoạch cả năm. Kết quả cả năm phấn đấu doanh thu hợp nhất đạt 111% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 152% kế hoạch năm. Mức tăng trưởng doanh thu hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 11,5% (kế hoạch tăng trưởng cả giai đoạn là 4,3%/năm).

Cụ thể hơn, về sản xuất, Tập đoàn dự kiến sản lượng mủ cao su khai thác cả năm đạt 455.845 tấn, tương đương 100,6% kế hoạch; riêng 3 tháng cuối năm cần thu hoạch khoảng 183.542 tấn. Các đơn vị tiếp tục được yêu cầu chủ động tổ chức sản xuất, phấn đấu vượt sản lượng kế hoạch, cân đối sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với các lĩnh vực chế biến gỗ, công nghiệp cao su, khu công nghiệp và các ngành nghề liên quan, Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng và vốn; đồng thời từng bước chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại.

Đặc biệt, VRG xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục là những động lực quan trọng cho tăng trưởng. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tự động hóa, quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực sẽ được đẩy mạnh, gắn với yêu cầu phát triển xanh và bền vững.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 2/10, thị giá GVR đạt 32.750 đồng/cp.