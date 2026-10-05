Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 5/10-9/10, tỷ lệ cao nhất 65%

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 26 doanh nghiệp và ngân hàng sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 5/10/2026 - 9/10/2026, mức cao nhất là 65% và thấp nhất là 1,1%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Bột giặt NET (MCK: NET, sàn HNX) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Lệ Ninh (MCK: LNC, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 1,1%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 110 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp và ngân hàng chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như:

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB, sàn HoSE) trả cổ năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Đồng thời, trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/10/2026.

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, MCK: PDV, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/10/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ, sàn UPCoM) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 14,4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.440 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 6/10/2026.

CTCP Thế giới Số (Digiworld, MCK: DGW, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 6/10/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (MCK: BIC, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/10/2026.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MCK: MWG, sàn HoSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/10/2026.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (MCK: SHS, sàn HNX) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.