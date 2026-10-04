Hai ngân hàng sẽ lăn chốt trả cổ tức trong tháng 10

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/10/2026 để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, TPBank dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026.

Với hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, TPBank dự kiến chi hơn 1.387 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức tiền mặt này.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành tối đa 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá đạt hơn 4.161 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên khoảng 31.901 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 4.161 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) cũng đã thông báo ngày 12/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 và cổ phiếu thưởng, với tổng tỷ lệ 30%.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, HDBank sẽ chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Đồng thời, ngân hàng phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5% từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDB tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận tổng cộng 30 cổ phiếu mới từ hai phương án trên.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm được ngân hàng dự kiến sử dụng để bổ sung vốn cho vay trung, dài hạn và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Việc tăng vốn được kỳ vọng củng cố nền tảng vốn, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài HDBank và TPBank, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) cũng đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%.

Theo phương án, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TCB tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Tuy nhiên, Techcombank hiện chưa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.