Sáng 5/10, cổ phiếu ngân hàng được tỷ phú giàu nhất Việt Nam rót vốn bất ngờ tăng hết biên độ

Sau chuỗi phiên điều chỉnh kéo dài, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 5/10.

Ghi nhận vào cuối phiên sáng, LPB tăng trần lên 43.000 đồng/cổ phiếu với lực cầu chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên.

Đáng chú ý, diễn biến tăng mạnh của LPB diễn ra ngay sau khi cổ phiếu này vừa trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh.

LPB là cổ phiếu ngân hàng nhận được sự chú ý lớn trên thị trường trong thời gian qua sau khi ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn.

Theo thông tin LPBank cập nhật ngày 23/6/2026, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng. Khoản đầu tư được thực hiện nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân và ông Vượng không tham gia điều hành LPBank.

Ngay trong phiên 23/6, cổ phiếu LPB tăng kịch trần lên 52.600 đồng/cổ phiếu. Sang phiên 24/6, thị giá tiếp tục tăng lên 56.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, sau khi lập mức giá này, LPB bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Kết phiên 2/10, cổ phiếu giảm xuống 40.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn hơn 28% so với mức 56.000 đồng/cổ phiếu ngày 24/6.

Với diễn biến tăng mạnh trong phiên sáng 5/10, LPB đang lấy lại một phần giá trị đã mất sau nhịp điều chỉnh.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, vợ của tỷ phú này, cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu LPB. Bà Hương nắm giữ khoảng 148,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,97% vốn điều lệ LPBank.

Tổng cộng, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ khoảng 294,5 triệu cổ phiếu LPB.