LPS thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm của SCEX: Bước đi mở rộng mô hình quản lý tài sản toàn diện

SCEX - mảnh ghép quan trọng cho mô hình quản lý tài sản toàn diện của LPS

Theo chiến lược phát triển, LPS đang hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng đầu tư thế hệ mới (Next Gen Investment Bank) hàng đầu tại Việt Nam, tập trung mang đến các giải pháp quản lý tài sản toàn diện cho nhóm khách hàng đại chúng.

Với năng lực sẵn có, LPS đã phát triển các nền tảng chủ chốt mang đến lợi thế khác biệt cho các khách hàng: Giải pháp đầu tư số Loop phục vụ giao dịch chứng khoán và quản lý tài sản cho nhà đầu tư cá nhân, dải sản phẩm tài chính đa dạng, cùng mạng lưới đối tác định chế tài chính có uy tín trong và ngoài nước. Nhìn từ bức tranh tổng thể về tháp tài sản, khả năng tiếp cận nhóm tài sản mã hóa với khẩu vị rủi ro cao hơn trong tháp tài sản sẽ là cơ hội để kiện toàn danh mục sản phẩm, trong chiến lược quản lý tài sản toàn diện cho nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Duy Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán LPS chia sẻ về định hướng chiến lược của công ty

Là một trong 5 doanh nghiệp có hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, hợp lệ để xem xét cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, SCEX sở hữu hạ tầng công nghệ được xây dựng theo định hướng tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4, mô hình lưu ký tài sản nhiều lớp và đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán. Gần đây, SCEX Simulator được phát triển dành cho cuộc thi "Đấu trường Giao dịch Tài sản Mã hoá" - hoạt động nhằm phổ cập kiến thức tài sản số do Trung tâm đào tạo VIFC Academy (thuộc Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí MInh VIFC-HCM) tổ chức, trong đó SCEX cùng đồng hành với vai trò đối tác chiến lược về Công nghệ đã thu hút hơn 60 nghìn nhà đầu tư tham gia trải nghiệm sau hơn ba tháng ra mắt.

Từ hợp tác chiến lược đến quan hệ cổ đông chiến lược

Chủ trương đầu tư chiến lược vào SCEX sau khi hoàn tất được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình hợp tác chiến lược giữa hai bên. Đây cũng là hướng đi phù hợp với sự chuyển dịch của thị trường tài chính, khi ranh giới giữa tài chính truyền thống và tài chính số ngày càng được thu hẹp. Với việc bổ sung mảnh ghép SCEX, LPS tiếp tục từng bước hoàn thiện mô hình quản lý tài sản toàn diện (One Wealth Platform), hướng tới hệ sinh thái sản phẩm tài chính đồng bộ cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam đang tiến gần hơn đến giai đoạn triển khai thí điểm chính thức, việc thông qua chủ trương góp vốn vào SCEX là bước đi cần thiết để củng cố năng lực nội tại của LPS, thể hiện tầm nhìn đón đầu của một định chế tài chính sẵn sàng tham gia làn sóng hội nhập kết hợp giữa tài chính truyền thống và tài chính số tại Việt Nam.