Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 5/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu

Sáng 5/10, giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh đáng kể so với cuối tuần.

Cụ thể, vàng miếng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ cùng có giá mua vào 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 140,3-143,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Ở vàng nhẫn, giá mua vào dao động từ 139,3-140,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra từ 143-143,5 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết 140-143 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu 139,3-143,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý 140,3-143,3 triệu đồng/lượng; PNJ 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng phổ biến ở mức 3-4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có mức chênh lệch khoảng 3-4 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 140,5 143,5 140 143 Bảo Tín Minh Châu 139,5 143,5 139,3 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 143,5 139,5 143,5 DOJI 140,5 143,5 139,5 143,5 Phú Quý 140,3 143,5 140,3 143,3 PNJ 140,5 143,5 140,5 143,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh 4.148 USD/ounce. Kim loại quý đã giảm mạnh trong tuần trước khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây sức ép lên giá vàng. Ngay cả báo cáo việc làm yếu hơn đáng kể so với dự báo được công bố hôm thứ Sáu cũng chưa đủ tạo động lực phục hồi bền vững cho kim loại quý.

Khảo sát Vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của giới phân tích Phố Wall đang tiến gần trạng thái đa số dự báo giá vàng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân cũng không còn duy trì quan điểm lạc quan kéo dài từ cuối tháng 7.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, vẫn dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Theo ông, những tín hiệu gần đây từ các quan chức Fed, trong đó có Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Phó Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) John Williams, cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ có thể kiên nhẫn hơn so với kỳ vọng của thị trường trong vấn đề lãi suất vào tháng 10. Quan điểm này càng được củng cố sau báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ.



Ông Chandler cho rằng lợi suất trái phiếu hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng trước khi thị trường bước vào cuối tuần. Kim loại quý cũng đã lấy lại mốc 4.200 USD/ounce. Theo ông, nếu giá vượt vùng 4.280-4.300 USD/ounce, niềm tin rằng vàng đã thiết lập vùng đáy sẽ được củng cố.

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận Chiến lược Tiền tệ tại investingLive, giữ quan điểm trung lập đối với giá vàng trong tuần tới. Ông cho biết đang chờ cơ hội mua vàng trong tháng 10, trước khi thị trường bước vào giai đoạn thường có diễn biến thuận lợi về mặt mùa vụ từ tháng 11 đến tháng 1.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Theo ông, vàng vẫn đang cho thấy khả năng chống chịu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu, giá dầu và đồng USD cùng ở mức cao – những yếu tố thường tạo sức ép đáng kể lên kim loại quý.



Ông Day cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng sẽ giảm thêm, nhưng đà giảm này có thể không kéo dài. Nếu các xung đột kết thúc, đồng USD có thể trở lại xu hướng suy yếu trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ ở mức cao. Bên cạnh đó, việc Fed tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất cũng có thể giúp vàng giảm bớt áp lực.