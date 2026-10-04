Chuyện gì ở trụ sở ngân hàng khiến fan BIGBANG kéo đến check-in từ sáng tới tối?

‏89 Láng Hạ bỗng thành tọa độ check-in của V.I.P Hà Nội‏

‏Từ sáng sớm, khi Láng Hạ mới bắt đầu đông xe, phía trước số 89 đã xuất hiện những nhóm bạn trẻ đứng căn góc chụp ảnh. Người đến trước giờ làm, người ghé ngang sau giờ học, có nhóm mang theo cả lightstick và phụ kiện quen thuộc của BIGBANG. Khung cảnh vốn quen thuộc ở khu vực bên ngoài concert hay một pop-up K-pop lần này lại xuất hiện trước trụ sở ngân hàng của VPBank.‏

‏Thứ khiến người qua đường ngoái nhìn còn V.I.P lập tức nhận ra là mô hình BANGBONG - lightstick hình vương miện biểu tượng của BIGBANG được phóng lớn đặt ngay phía trước VPBank Tower. Chiếc vương miện vàng nằm giữa khu vực vốn quen thuộc với dân văn phòng giờ trở thành background cho hàng loạt bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội.‏

‏Trước Hà Nội, một BANGBONG tương tự cũng đã xuất hiện tại trụ sở VPBank trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Hình ảnh chiếc vương miện đặt trước tòa nhà nhanh chóng lan trên mạng xã hội, kéo cộng đồng người hâm mộ BIGBANG miền Nam tới chụp ảnh. Hai mô hình BANGBONG khổng lồ được thực hiện bởi nghệ nhân Văn Tòng - người từng nhiều năm "thổi hồn" cho các linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ, nổi tiếng với khả năng hiện thực hóa những mô hình cỡ lớn giàu tính tạo hình và hiệu ứng thị giác.‏

‏Từ TP.HCM ra Hà Nội, chỉ cần một chiếc vương miện vàng đủ lớn và đặt đúng nơi, V.I.P sẽ tự biết phải tìm tới đâu. Hiệu ứng này cũng đến rất đúng lúc khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ là "mùa hoa nở" của các V.I.P với đêm world tour BIGBANG tại Hà Nội. ‏

‏Chiếc vương miện vàng và cuộc đếm ngược tới Mỹ Đình‏

‏Với V.I.P, BANGBONG gắn liền với hình ảnh những khán đài phủ kín ánh sáng vàng trong các concert của BIGBANG. Khi hàng nghìn chiếc lightstick cùng bật sáng, "yellow ocean" gần như trở thành một phần nhận diện của những sân khấu BIGBANG, bên cạnh âm nhạc và phong cách trình diễn của nhóm.‏

‏Năm nay, chiếc vương miện càng có ý nghĩa khi BIGBANG bước qua cột mốc 20 năm thành lập. Phiên bản Official Light Stick 20th Anniversary Edition cũng được phát hành trong dịp đặc biệt này. Vì thế, một BANGBONG khổng lồ xuất hiện giữa Hà Nội vào đầu tháng 10 mang cảm giác chẳng khác nào một lời nhắc nhớ với fandom rằng cuộc hẹn đợi chờ suốt 20 năm qua đã ở rất gần.‏

‏BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > sẽ dừng chân tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong hai đêm 24 và 25/10. Với fan Việt - những người đã nghe "Lies", "Haru Haru" từ thời còn đi học, từng thuộc "FANTASTIC BABY", "BANG BANG BANG", giờ đã đi làm nhưng vẫn sẵn sàng chuẩn bị lightstick và outfit cho ngày gặp lại thần tượng. Hai đêm Mỹ Đình vì thế mang màu sắc của một cuộc hẹn thanh xuân, sống lại ký ức nhiều hơn một concert thông thường. ‏

‏Fan đã có vé đang đếm ngược từng ngày. V.I.P từ khắp nơi đã chuẩn bị cho 2 đêm bùng cháy ở Mỹ Đình. Các hội nhóm V.I.P đang bàn chuyện outfit, merchandise và fanchant những bài hát của ký ức. Giữa chuỗi háo hức ấy, BANGBONG khổng lồ của "kim chủ" VPBank đã trở thành một trong những nơi đầu tiên fan có thể chạm vào không khí concert trước khi chính thức được chìm đắm trong biển vàng tại Mỹ Đình. ‏