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Tỷ lệ nợ xấu các công ty tài chính giảm mạnh

| | Tài chính - ngân hàng

Tuy nhiên, thị phần của khối công ty tài chính trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đang giảm đáng kể.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngô Hải

Ngày 2/10/2026, Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức hội thảo "Tài chính tiêu dùng minh bạch và có trách nhiệm - Nền tảng cho phát triển bền vững" tại TP. Hồ Chí Minh.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA, cho biết tính đến tháng 8/2026, dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và tín dụng qua phát hành thẻ của toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng đạt khoảng 4,62 triệu tỷ đồng, tăng 21,75% so với cùng kỳ, chiếm 22,56% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế.

Trong đó, riêng khối công ty tài chính tiêu dùng có dư nợ cho vay đời sống và tín dụng qua thẻ đạt gần 185 nghìn tỷ đồng, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, dư nợ phục vụ nhu cầu đời sống đạt gần 134 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 19%), dư nợ tín dụng qua thẻ đạt trên 51 nghìn tỷ đồng.

Theo TS. Đào Minh Tú, các công ty tài chính tiêu dùng được NHNN cấp phép đóng vai trò như "cánh tay nối dài" của hệ thống ngân hàng, mang dòng vốn chính thức đến người lao động thu nhập trung bình, thấp và công nhân khu công nghiệp - nhóm khó tiếp cận vốn ngân hàng truyền thống. Ông nhấn mạnh việc nhận diện đúng tổ chức "được NHNN cấp phép" là ranh giới quan trọng giúp người dân tránh xa các ứng dụng cho vay không hợp pháp, núp bóng công nghệ.

Ông Lê Xuân Đồng, Giám đốc Điều hành Khối Nghiên cứu thị trường và Tư vấn, FiinGroup Việt Nam, cho biết năm 2025, tín dụng tiêu dùng toàn thị trường tăng 25,7%, trong khi dư nợ của các công ty tài chính đang hoạt động chỉ tăng 13,9%.

Theo dữ liệu FiinGroup, thị phần của khối công ty tài chính trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của ngân hàng và công ty tài chính giảm từ 7% năm 2021 xuống 4,6% năm 2025. Tuy nhiên, chất lượng tài sản đã cải thiện, với tỷ lệ nợ xấu giảm từ 11,2% năm 2023 xuống 7,2% năm 2025.

Theo ông Đồng, các công ty tài chính vẫn phải giải quyết bài toán chi phí thu hút khách hàng, đầu tư công nghệ, dữ liệu và tuân thủ. Niềm tin vẫn là rào cản khi một bộ phận người tiêu dùng còn đánh đồng công ty tài chính với các hình thức cho vay không được cấp phép.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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