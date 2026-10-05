Tiền gửi tiết kiệm có được bảo hiểm không?

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Theo quy định hiện hành, tiền gửi tiết kiệm của cá nhân bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm tiền gửi.

Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, quy định tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới các hình thức như tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Điều này có nghĩa, người gửi tiền không phải tự mua bảo hiểm cho sổ tiết kiệm. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân thuộc diện phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định. Bảo hiểm tiền gửi chỉ áp dụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân; tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng không thuộc phạm vi bảo hiểm tiền gửi.

Một điểm người gửi tiền cần lưu ý là bảo hiểm tiền gửi không đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền gửi sẽ luôn được chi trả từ quỹ bảo hiểm.

Theo Thông tư số 05/2026/TT-NHNN, từ ngày 13/7/2026, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng, áp dụng đối với toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi, của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ chi trả.

Chẳng hạn, một khách hàng có nhiều sổ tiết kiệm tại cùng một ngân hàng với tổng số tiền gốc và lãi được bảo hiểm là 500 triệu đồng thì hạn mức chi trả bảo hiểm thông thường không phải 350 triệu đồng cho từng sổ, mà tối đa 350 triệu đồng cho toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người đó tại ngân hàng này.

Phần tiền gửi gồm cả gốc và lãi vượt quá hạn mức chi trả bảo hiểm sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật. Luật cũng cho phép trong một số trường hợp đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả vượt mức thông thường, tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền.

Do đó, khi gửi tiết kiệm, khách hàng nên kiểm tra tổ chức nhận tiền gửi có tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không, đồng thời lưu ý rằng hạn mức bảo hiểm được tính theo mỗi người tại mỗi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, chứ không tính riêng cho từng sổ tiết kiệm.