Một cổ phiếu ngân hàng tăng 10% phiên 5/10

Cụ thể, cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc dân (NCB) sáng nay giao dịch với mức tăng khoảng 1-2% nhưng đến chiều, đặc biệt là gần cuối phiên đột ngột tăng vọt, kịch biên độ (+10%) lên 16.500 đồng/cp. Cuối tuần trước, cổ phiếu này cũng đã tím trần với mức tăng 9,49% trong phiên 2/10. Theo đó, cổ phiếu NVB đã lên mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể, NCB muốn phát hành thêm 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của NCB dự kiến sẽ tăng lên gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại.

Trong khi đó, cổ phiếu LPB của LPBank duy trì mức tăng kịch trần từ sáng cho đến hết phiên, trắng bên bán. Hơn 2,4 triệu cổ phiếu LPB đã được khớp lệnh trong phiên. Đáng chú ý, đây là phiên quay đầu tăng sau khi LPB đã giảm khá mạnh sau gần 1 tháng trở lại đây. Từ vùng 55.000 đồng/cp hồi cuối tháng 7, hiện thị giá LPB là 43.000 đồng/cp.

Ngoài NVB và LPB, có 2 cổ phiếu khác tăng trên 2% là BVB của BVBank (+2,4%) và SSB của SeABank (+2,35%). Một số mã khác tăng dưới 1% như TCb (+0,78%), VPB (+0,44%).

Trong khi chiều ngược lại nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá như KLB của Kienlongbank (-1,72%), HDB của HDBank (-1,41%), PCB của PvcomBank (-1,19%),…

Nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu bán ròng cổ phiếu ngân hàng trong phiên hôm nay. Trong đó bán ròng TCB hơn 146 tỷ đồng, ACB hơn 37 tỷ đồng, SHB hơn 31 tỷ đồng,…

Ở khối tự doanh, đáng chú ý HDB của gom mạnh với giá trị giao dịch mua ròng gần 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, tự doanh cũng mua ròng 117 tỷ đồng đối với VPB.