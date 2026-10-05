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Ngân hàng Nhà nước hút khỏi thị trường hơn 53.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh trong tuần qua

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước hút khỏi thị trường hơn 53.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh trong tuần qua

Thị trường tiền tệ tuần qua ghi nhận những biến động đáng chú ý khi Ngân hàng Nhà nước hút ròng 53.475 tỷ đồng khỏi hệ thống. Cùng lúc, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn ngắn.

Trong tuần qua (28/9 đến 2/10), lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua kênh thị trường mở.

NHNN hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng qua thị trường mở

Trên thị trường mở tuần qua, NHNN chào thầu tổng cộng 45.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố, với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày. Lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, các tổ chức tín dụng trúng thầu khoảng 25.139 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng vốn đến hạn trên kênh cầm cố lên tới 78.615 tỷ đồng.

Do lượng vốn đáo hạn lớn hơn đáng kể so với lượng vốn được bơm mới, NHNN đã hút ròng 53.475 tỷ đồng khỏi thị trường trong tuần. Sau các giao dịch, lượng OMO lưu hành giảm về còn 133.342 tỷ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

Cùng với diễn biến trên thị trường mở, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống.

Chốt phiên 2/10, lãi suất qua đêm (ON) ở mức 2,8%/năm, tăng 2,1 điểm % so với cuối tuần trước. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 2,1 điểm %, xuống 3,5%/năm.

Ở kỳ hạn 2 tuần, lãi suất giảm 0,75 điểm %, xuống 5%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,1 điểm %, lên 6,3%/năm.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm trong tuần qua được NHNN điều chỉnh giảm trong 4 phiên đầu tuần trước khi tăng trở lại vào phiên cuối tuần. Chốt ngày 2/10, tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước.

NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 24.405 đồng/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.867 đồng/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần cũng biến động tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 2/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.983 đồng/USD, tăng nhẹ 7 đồng so với cuối tuần trước.

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Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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