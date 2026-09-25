Lãi suất liên ngân hàng giảm còn 1%, Ngân hàng Nhà nước rút bớt thanh khoản hỗ trợ

Sau khi hạ nhiệt trong những phiên trước, lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh trong ngày 24/9. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,23-1,50 điểm % ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước. Trong đó, lãi suất qua đêm giảm xuống 1%/năm, kỳ hạn 1 tuần còn 5,1%/năm, kỳ hạn 2 tuần ở 5,2%/năm và kỳ hạn 1 tháng còn 6,15%/năm.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp lãi suất qua đêm giảm mạnh. Trước đó, ngày 21/9, lãi suất qua đêm từng tăng vọt lên 7%/năm. Sang ngày 22/9 giảm còn 4,4%, ngày 23/9 xuống 2,5% và đến ngày 24/9 chỉ còn 1%/năm. Như vậy, chỉ sau ba phiên, lãi suất qua đêm đã giảm 6 điểm %, từ 7% xuống 1%/năm.

Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thu hẹp quy mô hỗ trợ thanh khoản qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO).

Ngày 24/9, NHNN chỉ chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Tổng cộng, các tổ chức tín dụng chỉ trúng thầu 598 tỷ đồng, trong khi có tới 5.117 tỷ đồng đáo hạn.

Qua đó, NHNN hút ròng khoảng 4.518 tỷ đồng khỏi thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên 24/9.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp NHNN hút ròng thanh khoản qua OMO. Trước đó, trong ngày 23/9 và 22/9, NHNN cũng hút ròng lần lượt 3.116 tỷ đồng và 650 tỷ đồng. Quy mô vốn lưu hành trên kênh cầm cố theo đó đã giảm từ khoảng 200.403 tỷ đồng vào cuối phiên 21/9 xuống còn khoảng 192.119 tỷ đồng sau phiên 24/9.

Những diễn biến trên cho thấy áp lực thanh khoản đã được giải tỏa đáng kể sau các biện pháp được triển khai từ đầu tuần.

Trước đó, khi lãi suất qua đêm bật tăng lên 7%/năm trong phiên 21/9, NHNN đã tăng mạnh quy mô chào thầu OMO. Cụ thể, NHNN chào thầu tổng cộng 63.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày. Các tổ chức tín dụng trúng thầu khoảng 57.066 tỷ đồng, trong khi có khoảng 9.151 tỷ đồng đáo hạn, qua đó NHNN bơm ròng gần 47.915 tỷ đồng trong phiên.

Cùng ngày, NHNN cũng mở thêm kênh cung ứng VND thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày với các tổ chức tín dụng, với tổng khối lượng ngoại tệ tối đa 2 tỷ USD. Theo phương án, NHNN mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn 7 ngày. Với tỷ giá mua giao ngay 24.406 đồng/USD, nếu sử dụng toàn bộ hạn mức 2 tỷ USD, lượng VND tương ứng vào khoảng 48.812 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây là hạn mức tối đa NHNN công bố cho phiên can thiệp và không đồng nghĩa toàn bộ lượng ngoại tệ này được sử dụng. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào nhu cầu của các tổ chức tín dụng.

Về bản chất, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ là một hình thức cung ứng VND có thời hạn. Các ngân hàng tạm thời chuyển USD giao ngay cho NHNN để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn, sau đó mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn.