Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 25/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Cập nhật đầu phiên sáng 25/9, giá vàng trong nước tạm thời giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên 24/9. Vàng nhẫn được các thương hiệu khảo sát niêm yết trong khoảng 140,9 - 145,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng; PNJ ở 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng; DOJI ở 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 141,6 - 145,6 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý ở 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 141,6 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 140,9 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu có mức cao nhất 145,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 143,9 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,9 143,9 141,4 144,4 PNJ 141,4 144,4 141,4 144,4 DOJI 141,2 145,2 141,4 144,4 Bảo Tín Minh Châu 141,6 145,6 141,4 144,4 Phú Quý 141,4 144,4 141,4 144,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.267 USD/ounce, giảm 0,16% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã giảm lần lượt 0,3% và 1,6% trong hai phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên thứ Năm, xuống mức thấp nhất trong một tuần, khi giá dầu tăng và lập trường cứng rắn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng áp lực lên kim loại quý.

“Giá vàng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng cùng với lãi suất cao hơn. Khi giá năng lượng tăng, kỳ vọng lạm phát cũng gia tăng, kéo theo khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất”, David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên thứ Năm sau khi lực lượng Houthi tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá năng lượng tăng có thể đẩy lạm phát chung lên cao khi các nhà sản xuất chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì hoặc áp dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nhằm kiểm soát giá cả.

Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm và phát tín hiệu về khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Một số quan chức Fed cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng lãi suất thêm, trong đó Thống đốc Michael Barr là người mới nhất cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức 69%. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Bên cạnh đó, đồng USD tiếp tục gây áp lực lên giá vàng khi tăng lên mức cao nhất trong hai tháng. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi.

“Mức hỗ trợ quanh 4.235 USD là ngưỡng đầu tiên cần theo dõi. Nếu giá phá vỡ mức này, thị trường có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn và có khả năng quay trở lại vùng 4.000 USD của tháng 6-7”, Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong một bản ghi chú.