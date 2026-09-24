Lãi suất ngân hàng 24/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, ...

VPBank gia nhập nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm

Theo biểu lãi suất niêm yết mới công bố, VPBank đang áp dụng mức 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 và 9 tháng, tăng so với mức 6,75%/năm trước đó. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được nâng lên 7,1%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng cũng lên 7,1%/năm.

Như vậy, so với biểu lãi suất trước đó, VPBank đã tăng 0,25 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, 0,35 điểm phần trăm ở kỳ hạn 12 tháng và tới 1,1 điểm phần trăm ở kỳ hạn 18 tháng.

Động thái điều chỉnh của VPBank đưa ngân hàng này vào nhóm niêm yết lãi suất huy động từ 7%/năm tại nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, ở kỳ hạn 6 tháng, mức 7%/năm của VPBank ngang bằng với LPBank, MBV và VCBNeo, nhưng thấp hơn ACB với 7,6%/năm và Sacombank với 7,2%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, VPBank cũng niêm yết 7%/năm, ngang với MBV và VCBNeo. Trong khi đó, ACB đang dẫn đầu ở mức 7,7%/năm, Sacombank 7,2% và Bac A Bank 7,05%/năm.

Đáng chú ý hơn ở kỳ hạn 12 tháng, VPBank đưa lãi suất lên 7,1%/năm, cùng mức với Bac A Bank và cao hơn mức 7%/năm đang được áp dụng tại MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB. Mức cao nhất toàn bảng tại kỳ hạn này vẫn thuộc về ACB với 7,8%/năm. Sacombank đứng tiếp theo với 7,5%/năm; LPBank và Saigonbank cùng 7,2%/năm.

Kỳ hạn 18 tháng: Nhiều ngân hàng niêm yết trên 7%/năm

Tại VPBank, lãi suất tại kỳ hạn 18 tháng được nâng từ 6% lên 7,1%/năm, tương đương tăng 1,1 điểm phần trăm. Với mức 7,1%/năm, VPBank hiện ngang bằng LPBank và cao hơn mức 7%/năm của MBV, VCBNeo và Saigonbank.

Trong khi đó, Sacombank vẫn dẫn đầu ở kỳ hạn 18 tháng với 7,5%/năm.

Một số mức đáng chú ý khác gồm Bac A Bank 6,95%/năm; OCB 6,9%; Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Nam A Bank cùng 6,8%.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu ở kỳ hạn 12 tháng

Biểu lãi suất ngày 24/9 cho thấy nhóm ngân hàng có lãi suất cao tiếp tục tập trung ở kỳ hạn 12 tháng.

ACB đang niêm yết cao nhất với 7,8%/năm. Xếp sau là Sacombank 7,5%; LPBank và Saigonbank cùng 7,2%; Bac A Bank và VPBank cùng 7,1%.

Nhóm niêm yết 7%/năm gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Trong khi đó, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng giữ mức 6,8%/năm.

Ở chiều thấp hơn, SeABank niêm yết 5%/năm, GPBank 5,55%, KienlongBank 5,5%, Eximbank và HDBank cùng 5,3%. SCB có mức thấp nhất bảng với 3,7%/năm.

Big4 chưa thay đổi biểu lãi suất

Nhóm 4 ngân hàng quốc doanh lớn gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn giữ nguyên mặt bằng lãi suất.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Lưu ý: Đây là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân theo biểu tổng hợp ngày 24/9/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo sản phẩm, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, kênh giao dịch và các điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.