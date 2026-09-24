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Phân loại ngân hàng theo rủi ro rửa tiền

| | Tài chính - ngân hàng

Phân loại ngân hàng theo rủi ro rửa tiền

Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước đề xuất phân loại ngân hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền, làm cơ sở xác định tần suất và phạm vi giám sát.

Sẽ đẩy mạnh phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng theo hướng giám sát dựa trên rủi ro, thay vì áp dụng cách kiểm tra tương đối đồng đều với các tổ chức tín dụng. Đây là nội dung trong dự thảo Thông tư mới nhất của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các ngân hàng sẽ được chấm điểm và phân loại rủi ro thấp, trung bình hoặc cao, dựa trên dữ liệu về khách hàng, sản phẩm dịch vụ, kênh giao dịch, quy mô tài sản và doanh số giao dịch.

Cơ quan quản lý cũng đánh giá khả năng kiểm soát rủi ro của từng ngân hàng, từ hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ đến việc nhận diện và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Kết quả phân loại sẽ được dùng để xác định tần suất, phạm vi giám sát và phân bổ nguồn lực, qua đó tăng khả năng phát hiện sớm rủi ro trong bối cảnh ngân hàng số, công nghệ tài chính và giao dịch xuyên biên giới phát triển ngày càng nhanh.

Theo Ban Thời sự

VTV Online

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