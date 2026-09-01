Chân dung thiếu gia sinh năm 2002 cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán lớn nhất thế giới: Từng học tại Đại học Oxford, khởi nghiệp từ tuổi 17, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ

Ngày 21/9 theo giờ New York, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) trong nghi thức rung chuông mở phiên giao dịch. Đồng hành cùng nữ tỷ phú Việt Nam tại sự kiện còn có một gương mặt trẻ thu hút sự chú ý: Tommy Nguyễn, con trai cả của bà.

Trong những hình ảnh được chia sẻ từ sự kiện, Tommy Nguyễn mặc vest xanh, đứng cạnh mẹ trong không gian đặc trưng của NYSE, phía sau là các bảng điện tử hiển thị thông tin giao dịch.

Sự xuất hiện của cậu cả nhà tỷ phú tại một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới đáng chú ý không chỉ bởi đây là một sự kiện quốc tế, mà còn bởi Tommy Nguyễn vốn khá kín tiếng trước công chúng.

Nguyễn Phước Hùng Anh Victo cùng mẹ tham gia sự kiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Sinh năm 2002, Tommy Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor. Trước khi trở về Việt Nam, thiếu gia Vietjet từng có thời gian du học tại Đại học Oxford của Anh - một trong những biểu tượng học thuật danh giá nhất thế giới.

Khác với hình ảnh một "thiếu gia" chỉ xuất hiện bên cạnh gia đình, anh đã bắt đầu bước vào thương trường từ khi còn rất trẻ.

Năm 2019, khi mới 17 tuổi, Tommy Nguyễn đồng sáng lập startup công nghệ Swift247, hoạt động trong lĩnh vực logistics và chuyển phát nhanh.

Ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm của Tommy Nguyễn trong thời gian du học tại Anh. Khi cần chuyển hồ sơ từ Việt Nam sang Anh để kịp nhập học, anh nhận thấy thời gian chuyển phát quốc tế khá dài và bắt đầu tìm cách ứng dụng mạng lưới hàng không vào lĩnh vực giao nhận.

Từ ý tưởng đó, Swift247 ra đời, phát triển nền tảng kết nối vận chuyển và từng hợp tác với Grab, Vietjet. Đến năm 2020, Vietjet tham gia tái cơ cấu hoạt động vận tải hàng hóa trên nền tảng công nghệ số và thương mại điện tử, đồng thời trở thành cổ đông chi phối Swift247.

Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại một sự kiện cùng mẹ

Nếu những năm đầu là câu chuyện về một startup logistics được hình thành từ trải nghiệm cá nhân, thì hiện tại, hướng đi của Tommy Nguyễn đã mở rộng sang những lĩnh vực mới như AI, công nghệ số và tài sản số.

Tommy Nguyễn hiện tham gia hoạt động tại Galaxy Technology Services – đơn vị thuộc hệ sinh thái công nghệ mới của Galaxy Holdings (Sovico Group sở hữu), tập trung vào các lĩnh vực AI và công nghệ số thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn. Chủ sở hữu của Galaxy Holdings là Công ty TNHH Đầu tư Milky Way – doanh nghiệp do Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.

Vào tháng 9/2025, CTCP Galaxy Technology Services đã tham gia thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX).

Tháng 4/2026, con trai cả của bà Nguyễn Thị Phương Thảo gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện hợp tác giữa Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC-HCMC), HDBank và Sở Giao dịch Chứng khoán London. Tại đây, ông tham gia chia sẻ các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và chuyển đổi số.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, Tommy Nguyễn cũng đang có sự hiện diện trực tiếp trên thị trường chứng khoán.

Tháng 3/2026, Tommy Nguyễn đã mua thành công thêm 2 triệu cổ phiếu VJC, nâng tổng lượng cổ phiếu nắm giữ lên khoảng 2,06 triệu đơn vị, tương đương 0,35% vốn Vietjet. Ước tính theo giá trị thị trường, số cổ phiếu Vietjet do Tommy Nguyễn sở hữu có giá trị hơn 270 tỷ đồng.

Từ một chàng trai khởi nghiệp khi mới 17 tuổi, Tommy Nguyễn đang dần xuất hiện ở nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình. Và hình ảnh tại NYSE lần này là một trong những lần hiếm hoi cậu cả nhà nữ tỷ phú xuất hiện tại một sự kiện tài chính quốc tế quy mô lớn.