Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

Tối 23/9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 37 bị can liên quan đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế rà soát các cá nhân, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn, qua đó xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Công an TP.HCM khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, trú phường Tân Sơn Nhì) là người chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Tháng 4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp liên quan. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma”, sử dụng để phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Hiền tổ chức các “chân rết” sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên các hóa đơn là 18.328 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 1.585 tỷ đồng, nâng tổng doanh số lên 19.913 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vụ án có số lượng lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian dài, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 25 người về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, quy định tại Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can này.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan vụ án.

Hiện Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”; chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ và không sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Các doanh nghiệp được khuyến cáo chủ động rà soát, kiểm tra đối tác kinh doanh và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty “ma”, dẫn đến nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh thực tế, mua bán pháp nhân hoặc chào bán, mua bán hóa đơn bất thường, người dân và doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.