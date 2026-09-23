Lãi suất ngân hàng 23/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 35 ngân hàng trong nước ngày 23/9 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục có sự phân hóa đáng kể giữa các nhà băng, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên

Nhóm ngân hàng dẫn đầu tại kỳ hạn 12 tháng

Nếu nhìn riêng kỳ hạn 12 tháng – một trong những kỳ hạn được nhiều khách hàng lựa chọn khi gửi tiết kiệm – khoảng cách giữa các ngân hàng hiện khá lớn.

ACB đang đứng đầu với lãi suất 7,8%/năm. Với mỗi 100 triệu đồng gửi trong 12 tháng, nếu tính theo lãi suất niêm yết và giả định giữ nguyên suốt kỳ hạn, tiền lãi tương ứng khoảng 7,8 triệu đồng.

Theo sau là Sacombank với 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng ở mức 7,2%/năm, còn Bac A Bank niêm yết 7,1%/năm.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng niêm yết tròn 7%/năm tại kỳ hạn này gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Ở nhóm tiếp theo, BVBANK có mức 6,9%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MSB cùng niêm yết 6,8%/năm.

Không phải kỳ hạn càng dài, lãi suất càng cao

Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất ngày 23/9 là đường cong lãi suất không hoàn toàn tăng theo thời gian gửi.

Chẳng hạn, tại VIB, lãi suất 12 tháng lên tới 7%/năm nhưng kỳ hạn 18 tháng chỉ còn 5,9%/năm. Tại Techcombank, lãi suất 12 tháng là 6,75%/năm, trong khi 18 tháng giảm xuống 5,85%/năm.

Vikki Bank cũng niêm yết 6,1%/năm cho cả 12 và 18 tháng. Trong khi đó, một số ngân hàng lại đưa lãi suất kỳ hạn dài lên cao hơn kỳ hạn 12 tháng, như LPBank với 7,15%/năm ở 18 tháng so với 7,2%/năm ở 12 tháng, hay PVcomBank với 6,3%/năm ở 18 tháng so với 5,6% ở 12 tháng.

Kỳ hạn 6-9 tháng cũng xuất hiện nhiều mức lãi suất cao

Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB niêm yết 7,6%/năm, tiếp đến Sacombank ở 7,2%/năm. Bac A Bank, LPBank, MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, ACB tiếp tục có mức cao nhất là 7,7%/năm. Sacombank ở 7,2%; Bac A Bank 7,05%; MBV và VCBNeo cùng 7%.

Trong khi đó, nhóm Big4 duy trì cùng một mặt bằng: 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Ở kỳ hạn ngắn 3 tháng, sự phân hóa thu hẹp đáng kể. Phần lớn ngân hàng niêm yết quanh mức 4,6-4,75%/năm, trong khi SCB ở mức 1,9%/năm.

Big4 có cùng một mặt bằng lãi suất, ngân hàng tư nhân phân hóa mạnh

Nếu đặt biểu lãi suất của 4 ngân hàng quốc doanh lớn cạnh nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở các kỳ hạn trung và dài.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 4,75%/năm ở 3 tháng; 6,6%/năm ở 6 và 9 tháng; 6,8%/năm ở 12 và 18 tháng.

Trong khi đó, tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức niêm yết tại kỳ hạn 12 tháng trải từ 3,7% đến 7,8%/năm.

Như vậy, cùng là khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng nhưng mức lãi suất khách hàng được hưởng có thể chênh lệch tới 4,1%/năm, tùy ngân hàng.

Lưu ý: Đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân ngày 23/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền, kỳ hạn, phương thức nhận lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.