ACB được giới tài chính đánh giá cao nhất về hoạt động IR trong nhóm Financial Large Cap

Ông Trần Vũ Hiền, Giám đốc Khối Tài chính ACB, đại diện ngân hàng nhận vinh danh tại IR Awards 2026.

Sự ghi nhận từ cộng đồng tài chính chuyên nghiệp

Khác với các hạng mục bình chọn dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư đại chúng, hạng mục "Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026" được thực hiện thông qua hệ thống đánh giá chuyên biệt dành cho các thành viên Hội đồng bình chọn là các định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Các doanh nghiệp niêm yết được đánh giá dựa trên hoạt động IR trong năm khảo sát theo hệ thống tiêu chí chuyên môn riêng của chương trình.

Theo quy chế IR Awards, các tiêu chí đánh giá tập trung vào những nội dung cốt lõi của hoạt động quan hệ nhà đầu tư, bao gồm chất lượng công bố thông tin; mức độ minh bạch, đầy đủ và kịp thời của các báo cáo; hiệu quả truyền thông tài chính; khả năng duy trì đối thoại với cổ đông, nhà đầu tư và các tổ chức phân tích; cũng như chất lượng quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR dài hạn.

Sự ghi nhận từ Hội đồng bình chọn là các định chế tài chính phản ánh chất lượng hoạt động IR mà ACB đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm, từ công bố thông tin, đối thoại với nhà đầu tư đến các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.

Minh bạch được thể hiện bằng hành động cụ thể, nhất quán

Trong nhiều năm qua, ACB xác định hoạt động quan hệ nhà đầu tư không chỉ là một chức năng công bố thông tin mà còn là một phần của quản trị doanh nghiệp và là cầu nối thường xuyên giữa Ban lãnh đạo với thị trường vốn. Trên nền tảng đó, ngân hàng theo đuổi một hoạt động IR hiệu quả dựa trên sự minh bạch, sự thấu hiểu sâu sắc về doanh nghiệp và khả năng thực thi nhất quán những cam kết với nhà đầu tư.

ACB được vinh danh tại hạng mục "Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất" tại IR Awards 2026.