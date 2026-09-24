Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh sau động thái điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Trong ngày 23/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,05-1,90 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn so với phiên trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm xuống mức 2,5%/năm, kỳ hạn 1 tuần còn 5,55%/năm, kỳ hạn 2 tuần ở 5,43%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng duy trì ở 6,6%/năm.

Đây là mức giảm đáng kể nếu so với đầu tuần. Trong phiên 21/9, lãi suất qua đêm từng tăng mạnh lên 7%/năm. Kỳ hạn 2 tuần cũng ở mức 6%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng lên 6,5%/năm.

Như vậy, chỉ trong hai ngày 22-23/9, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm phần lớn khối lượng giao dịch - đã giảm từ 7% xuống 2,5%/năm, tương đương mức giảm 4,5 điểm %. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng đã hạ nhiệt nhanh sau cú tăng mạnh đầu tuần.

Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã giảm quy mô hỗ trợ thanh khoản qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Theo đó, quy mô chào thầu đã thu hẹp nhanh chóng từ mức 63.000 tỷ đồng ngày 21/9, xuống 11.000 tỷ đồng ngày 22/9 và còn 5.000 tỷ đồng ngày 23/9.

Lượng thanh khoản VND được NHNN hỗ trợ qua kênh OMO đã giảm mạnh trong phiên 23/9 (Nguồn: SBV)

Việc Ngân hàng Nhà nước thu hẹp quy mô OMO và lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh cho thấy áp lực thanh khoản đã được giải tỏa đáng kể sau các biện pháp được triển khai từ đầu tuần.

Trước đó, khi lãi suất liên ngân hàng bật tăng trong phiên 21/9, Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh lượng OMO chào thầu đồng thời mở lại kênh hoán đổi ngoại tệ, nhằm hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, ngày 21/9, NHNN thông báo thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khối lượng tối đa là 2 tỷ USD.

Theo phương án can thiệp, NHNN thực hiện hoán đổi theo hình thức mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn, với ngày giá trị của giao dịch là T+1, tức ngày 22/9/2026. Tỷ giá mua giao ngay được công bố ở mức 24.406 VND/USD, trong khi tỷ giá kỳ hạn là 24.412 VND/USD, tạo ra mức chênh lệch 6 đồng/USD.

Với hạn mức tối đa 2 tỷ USD, nếu toàn bộ khối lượng này được thực hiện, số VND tương ứng theo tỷ giá mua giao ngay vào khoảng 48.812 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là quy mô ngoại tệ tối đa NHNN công bố cho phiên can thiệp và không đồng nghĩa toàn bộ hạn mức sẽ được sử dụng. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào nhu cầu hoán đổi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Mỗi tổ chức tín dụng được đăng ký nhu cầu thực hiện hoán đổi không quá 80% tổng khối lượng ngoại tệ tối đa NHNN công bố. Với hạn mức 2 tỷ USD, mỗi tổ chức tín dụng có thể đăng ký tối đa tương đương 1,6 tỷ USD.

Về bản chất, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ là một hình thức cung ứng VND có thời hạn. Các ngân hàng tạm thời bán USD giao ngay cho NHNN để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn, sau đó mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn. Vì vậy, lượng tiền Đồng được cung ứng thông qua kênh swap chỉ mang tính tạm thời và sẽ được NHNN thu hồi sau 7 ngày.