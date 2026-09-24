Một doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp gì cho nền kinh tế ngoài phí bảo hiểm?

Theo dữ liệu VNTAX (Vietnam Largest Taxpayers) - là hệ thống tôn vinh những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, được tính trên số thực nộp ngân sách Nhà nước trong năm tài chính 2025, Prudential Việt Nam đã đóng góp hơn 900 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong ba năm liên tiếp. Khoản nộp trong năm 2025 là một phần trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính kéo dài gần ba thập kỷ của doanh nghiệp bảo hiểm này tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm đóng ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026. Nguồn: CafeF

Theo số liệu tổng hợp, riêng thuế thu nhập doanh nghiệp, Prudential Việt Nam đã nộp hơn 5.190 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2016-2025. Doanh nghiệp cho biết, việc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính luôn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Trong tổng kết năm 2024 của Kho bạc Nhà nước, có 89 tập thể được biểu dương về đóng góp ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 59 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp. Đáng chú ý, tại khối doanh nghiệp này, chỉ 33 doanh nghiệp có mức đóng góp thuế hơn 1.000 tỷ đồng và ở nhóm tài chính-bảo hiểm, Prudential Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất góp mặt trong "Câu lạc bộ nộp thuế nghìn tỷ". Năm 2025, Prudential Việt Nam tiếp tục nhận bằng khen cho đóng góp thuế hơn nghìn tỷ.

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp thuế của Prudential Việt Nam trong năm 2025.

Từ nghĩa vụ tài chính đến năng lực đóng góp dài hạn

Bên cạnh đóng góp ngân sách, một phần đáng kể nguồn vốn của Prudential Việt Nam được phân bổ vào các tài sản tài chính tại Việt Nam, trong đó có trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu niêm yết.

Năm 2025, tổng giá trị đầu tư của Prudential Việt Nam đạt 180.837 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng. Bên cạnh việc tái đầu tư cho nền kinh tế, Prudential luôn thực hiện nghĩa vụ chi trả bảo hiểm. Riêng năm 2025, tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác đạt 16.489 tỷ đồng, thể hiện năng lực thực hiện cam kết với khách hàng vào những thời điểm quan trọng nhất một cách mạnh mẽ.

Để duy trì dòng vốn và thực hiện các nghĩa vụ dài hạn với khách hàng, khả năng thanh toán là một trong những chỉ tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Prudential Việt Nam là doanh nghiệp duy trì tỷ lệ biên khả năng thanh toán ở mức trên 200%, khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh để đảm bảo nghĩa vụ chi trả trong dài hạn.

Khi chất lượng tăng trưởng ngày càng được chú trọng, đóng góp ngân sách trở thành một phần quan trọng trong dấu ấn tài chính của doanh nghiệp, bên cạnh quy mô vốn, năng lực thanh toán và khả năng thực hiện cam kết với khách hàng. Việc Prudential Việt Nam tiếp tục nằm trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp ngân sách lớn nhất tại VNTAX 2026 là một dấu mốc cho thấy quy mô hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp đang được duy trì ở mức đáng kể trong dài hạn tại Việt Nam.