i-1Depo VIB: Thêm một nhịp sinh lời hằng tháng cho dòng tiền chờ doanh nghiệp

i-1Depo VIB – Giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức nguồn vốn

Trong kinh doanh, một khoản tiền chưa được sử dụng ngay không đồng nghĩa với tiền không có mục đích. Đó có thể là khoản thu vừa về từ một hợp đồng nhưng chưa đến thời điểm thanh toán cho đối tác, nguồn vốn dành cho một kế hoạch nhập hàng ở chu kỳ tiếp theo, khoản dự phòng thanh khoản hay dòng tiền đang chờ được phân bổ cho một dự án mới. Điểm chung là những khoản tiền này vẫn nằm trong kế hoạch vận hành của doanh nghiệp, chỉ khác nhau ở thời điểm cần sử dụng.

Vì vậy, để toàn bộ nguồn vốn chưa cần sử dụng ngay trên tài khoản thanh toán có thể khiến một phần nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả. Trong khi đó, mỗi khoản vốn lại có thời điểm cần sử dụng và yêu cầu thanh khoản khác nhau. Bài toán vì thế không đơn thuần là tìm nơi để gửi tiền, mà là đặt từng khoản vốn vào đúng nhịp vận hành: khoản nào cần dùng ngay, khoản nào có thể tích lũy dài hơn và khoản nào có thể tạo thêm lợi nhuận trong thời gian chờ sử dụng. Đây cũng là nhu cầu ngày càng rõ nét khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng hiệu quả sử dụng từng đồng vốn.

Từ nhu cầu đó, i-1Depo của VIB bổ sung một lựa chọn sinh lời với kỳ trả lãi 1 tháng cho phần vốn doanh nghiệp chưa cần sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là điểm đáng chú ý của i-1Depo khi đặt trong bài toán quản trị dòng tiền, doanh nghiệp có thêm một mốc theo dõi hiệu quả nguồn vốn theo từng tháng, đồng thời có thể chủ động tính toán thời điểm tất toán phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn.

Giá trị cộng thêm khi khoản tiền chờ được đặt đúng "nhịp" của nó là bao nhiêu?

i-1Depo hiện có các mệnh giá 100 triệu, 500 triệu và 1 tỷ đồng, với mức lãi suất ưu đãi tương ứng 7,2%/năm đối với mệnh giá 100 triệu đồng và 7,60%/năm đối với mệnh giá 500 triệu đồng và 1 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp mua mệnh giá 100 triệu đồng, khoản lãi nhận được mỗi tháng hơn 600.000 đồng. Ở mệnh giá 500 triệu đồng, số tiền lãi mỗi tháng hơn 3,2 triệu đồng, còn với mệnh giá 1 tỷ đồng, con số này tăng lên hơn 6,4 triệu đồng mỗi tháng.

Ví dụ, một công ty sản xuất hàng thời trang vừa nhận 500 triệu đồng từ một hợp đồng đã hoàn tất nhưng còn khoảng 3 tháng nữa mới đến kỳ nhập nguyên vật liệu cho chu kỳ tiếp theo, nếu dùng khoảng tiền này mua i-1Depo, doanh nghiệp sẽ có thêm hơn 9,5 triệu đồng tiền lãi trong 3 tháng đó, thay vì để nguồn vốn này nằm yên trên tài khoản thanh toán.

Với một khoản vốn chờ có quy mô từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng, một kỳ trả lãi đều đặn mỗi tháng không chỉ tạo thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp, mà còn giúp việc theo dõi hiệu quả phân bổ vốn trở nên trực quan hơn. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có thể khớp thời gian sinh lời của khoản vốn với thời điểm dự kiến đưa dòng tiền trở lại hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ quy trình tham gia i-1Depo được thiết kế để doanh nghiệp có thể tự thực hiện chỉ trong vài bước trên ứng dụng VIB Business. Đầu tiên, doanh nghiệp cập nhật VIB Business lên phiên bản mới nhất và chọn mục "Tiền gửi i-1Depo" ngay trên trang chủ. Sau đó, đọc kỹ điều khoản và điều kiện sản phẩm để chuyển sang bước chọn mệnh giá. Ở bước này, doanh nghiệp lựa chọn mệnh giá phù hợp với nhu cầu và quy mô dòng tiền hiện có. Cuối cùng, kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch và hoàn tất việc mua i-1Depo.

i-1Depo chính là công cụ giúp doanh nghiệp có thêm bước tiến quan trọng trong quản trị nguồn vốn. Đặc biệt, khi kết hợp sản phẩm sinh lời mỗi ngày là Tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB, doanh nghiệp có thể xây dựng một cấu trúc dòng tiền sinh lợi nhiều lớp thay vì chỉ lựa chọn một sản phẩm cho toàn bộ nguồn vốn. Từng phần dòng tiền có thể được phân bổ theo nhu cầu thanh khoản, thời gian dự kiến sử dụng và mục tiêu sinh lời khác nhau. Đây cũng là cách VIB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp tiền gửi và sản phẩm sinh lời, giúp doanh nghiệp có thêm công cụ để tổ chức dòng tiền theo từng mục tiêu và nhịp vận hành thực tế.

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