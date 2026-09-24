Nhìn lại 5 năm phát triển mạnh mẽ của VPBank

‏Bứt phá về quy mô, củng cố về nền tảng‏

‏Năm 2026 đánh dấu chặng cuối cùng trong giai đoạn chiến lược 5 năm lần thứ 3 (2022 – 2026) của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (‏ ‏VPBank; HoSE: VPB‏ ‏). 5 năm qua đánh dấu sự chuyển dịch từ một ngân hàng bán lẻ sang mô hình tập đoàn tài chính đa tầng, với hệ sinh thái trải rộng từ ngân hàng, chứng khoán, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm và các đối tác.‏

‏VPBank bước vào giai đoạn chiến lược 5 năm lần thứ 3 từ vị thế ngân hàng bán lẻ quy mô lớn, sở hữu FE CREDIT - công ty tài chính hàng đầu thị trường. Tổng tài sản hợp nhất cuối năm 2021 hơn 547.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.500 tỷ đồng. ‏

‏Trong những năm tiếp theo, quy mô ngân hàng duy trì mở rộng mạnh mẽ khi đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về tổng tài sản khoảng 23% mỗi năm. Kết thúc năm 2024, tổng tài sản hợp nhất VPBank đạt gần 924.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 85% so với năm trước. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản tiếp tục tăng mạnh lên 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4%; bên cạnh lợi nhuận trước thuế lập kỷ lục hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53%. ‏

‏Đà mở rộng tiếp tục được lan tỏa sang năm 2026 khi chỉ trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản hợp nhất VPBank đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng thêm 19,2% so với cuối năm trước và tương đương khoảng 2,7 lần thời điểm cuối năm 2021. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Riêng quý II, lợi nhuận đạt gần 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử VPBank.‏

‏Tăng trưởng về quy mô tại VPBank song hành với những chuyển biến về chất, từ nền tảng vốn, năng lực quản trị cho đến chất lượng tài sản. Dấu mốc quan trọng trong quá trình củng cố năng lực tài chính là thương vụ phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vào năm 2023. Giao dịch mang về hơn 35.900 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD), bổ sung nguồn vốn dài hạn, giúp VPBank đưa tỷ lệ an toàn vốn (CAR) lên nhóm dẫn đầu ngành. ‏

‏Bên cạnh củng cố nền tảng vốn, sự đồng hành của SMBC còn giúp VPBank mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế, khai thác cơ hội kinh doanh từ mạng lưới khách hàng, đối tác toàn cầu và tiếp thu kinh nghiệm quản trị theo thông lệ quốc tế.‏

‏Chất lượng tài sản tại VPBank cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 được duy trì quanh 2%, thấp hơn mục tiêu 2,5%; tỷ lệ hợp nhất dưới 3%. Kết quả này gắn với quá trình đầu tư vào quản trị rủi ro, cùng việc chủ động trích lập dự phòng, thu hồi và xử lý nợ. ‏

‏Xây dựng mô hình tăng trưởng đa động lực‏

‏Nếu quy mô thể hiện qua những con số là yếu tố dễ nhận thấy của VPBank sau 5 năm, sự chuyển dịch trong cấu trúc tăng trưởng đang dần định hình một mô hình tập đoàn tài chính đa tầng. Trong giai đoạn trước, động lực tăng trưởng và lợi nhuận của VPBank tập trung chủ yếu ở ngân hàng mẹ và Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT). Bức tranh đó dần thay đổi trong những năm gần đây với sự nổi lên của các động lực mới từ lĩnh vực chứng khoán (VPBankS) và bảo hiểm phi nhân thọ (OPES).‏

‏Năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.476 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước; trong khi Bảo hiểm số OPES đạt 638 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2024. 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sự đóng góp ngày càng rõ nét của VPBankS và OPES khi lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.673 tỷ đồng và 613 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 17% lợi nhuận hợp nhất của VPBank.‏

‏Bên cạnh những trụ cột hiện hữu, hệ sinh thái tài chính VPBank đang có kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ và tài sản số. Trong quý II/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu để tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Ở mảng quản lý quỹ, VPBankS đã nhận chuyển nhượng 11% cổ phần tại một công ty quản lý quỹ trong quý II/2026.‏

‏Sự hình thành và tăng tốc của các công ty thành viên không chỉ mang đến những nguồn thu mới, mà còn giúp VPBank từng bước hoàn thiện mô hình tập đoàn tài chính, từ cấu trúc mở rộng dựa nhiều vào tín dụng truyền thống sang mô hình có nhiều "đỉnh" tăng trưởng. Các thành viên cùng thừa hưởng những nền tảng chung của hệ sinh thái về khách hàng, thương hiệu, công nghệ, vốn và năng lực quản trị, qua đó cung cấp các dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng và chất lượng cho hơn 30 triệu khách hàng.‏

‏Chứng khoán FPT (FPTS) dự báo VPBank sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026 – 2030 nhờ dự địa tín dụng mở rộng khi tham gia nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng GPBank, cũng như hệ sinh thái toàn diện giúp đa dạng nguồn thu nhập. ‏

‏"Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, hệ sinh thái tài chính là động lực quan trọng giúp VPBank duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn. Với các mảnh ghép gồm ngân hàng mẹ, VPBankS, OPES, FE CREDIT và GPBank, VPBank có khả năng khai thác nhiều nguồn thu khác nhau thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập lãi thuần", các chuyên viên phân tích nhận định.‏

‏FPTS kỳ vọng các mảnh ghép như VPBankS và OPES sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, qua đó giúp VPBank chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào ngân hàng mẹ sang mô hình tăng trưởng dựa trên cả ngân hàng và hệ sinh thái tài chính.‏