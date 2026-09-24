Bị lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng, một người tại TP Hồ Chí Minh được bồi thường 20 triệu đồng

Ngày 28/08/2026, anh Q.K.T. nhận được điện thoại của đối tượng lừa đảo, tự xưng là cán bộ Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, lấy lý do hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện gấp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh để kịp nghỉ lễ 2/9.

Sau khi kết bạn Zalo, kẻ gian thông báo ngày cấp Căn cước công dân của khách hàng bị sai và yêu cầu truy cập vào website giả mạo congthuedientu***.com để chỉnh sửa. Tại trang web này, đối tượng yêu cầu khách hàng điền các thông tin cá nhân. Sau khi thao tác xong, kẻ gian đề nghị anh Q.K.T. sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã QR chuyển tiền. Lợi dụng lúc khách hàng bận rộn việc gia đình, đối tượng đã chiếm quyền và rút mất 45 triệu đồng. Ngay khi phát hiện sự việc, anh Q.K.T. đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, đồng thời liên hệ ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp.

Đại diện BIC và BIDV Tây Sài Gòn trao tiền bảo hiểm cho khách hàng. (Nguồn: BIC)

Trước đó, anh Q.K.T. đã tham gia bảo hiểm an ninh mạng qua ứng dụng ngân hàng. Ngay khi nhận được thông báo của khách hàng, công ty bảo hiểm đã phối hợp, hướng dẫn và chi trả bồi thường cho khách hàng số tiền 20 triệu đồng, mức chi trả tối đa của gói bảo hiểm mà anh Q.K.T. tham gia.