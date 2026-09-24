Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 24/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Cập nhật giá vàng kết phiên 24/9, thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát giảm 700.000 đồng - 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng - 1,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mua - bán tại 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng; PNJ giảm tương ứng, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 800.000 đồng/lượng, xuống 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 141,6 - 145,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 141,6 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 140,9 triệu đồng/lượng tại SJC. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu có mức cao nhất 145,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 143,9 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC và PNJ cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mua - bán ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. DOJI cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm lần lượt 800.000 đồng và 1,1 triệu đồng/lượng, xuống 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 140,9 143,9 141,4 144,4 PNJ 141,4 144,4 141,4 144,4 DOJI 141,2 145,2 141,4 144,4 Bảo Tín Minh Châu 141,6 145,6 141,4 144,4 Phú Quý 141,4 144,4 141,4 144,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.275 USD/ounce, giảm 0,25 điểm % so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng tăng 0,35% trong phiên 22/9, sau khi giảm 1,63% trong phiên hôm qua.

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Cập nhật lúc 13h45 ngày 24/9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát giảm 700.000 - 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng miếng SJC giảm 800.000 - 1,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mua - bán tại 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng; PNJ giảm tương ứng, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 800.000 đồng/lượng, xuống 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 141,6 - 145,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 141,6 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 140,9 triệu đồng/lượng tại SJC. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu có mức cao nhất 145,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 143,9 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC và PNJ cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mua - bán ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. DOJI cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm lần lượt 800.000 đồng và 1,1 triệu đồng/lượng, xuống 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

13h45 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,9 143,9 141,4 144,4 PNJ 141,4 144,4 141,4 144,4 DOJI 141,2 145,2 141,4 144,4 Bảo Tín Minh Châu 141,6 145,6 141,4 144,4 Phú Quý 141,4 144,4 141,4 144,4

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Cập nhật lúc 9h15 ngày 24/9, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại các thương hiệu được khảo sát. Vàng nhẫn giảm 500.000 - 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng miếng SJC cũng đồng loạt giảm 500.000 - 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mua - bán tại 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng; PNJ giảm tương ứng, còn 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, xuống 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng, còn 141,7 - 144,7 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 141,9 triệu đồng/lượng tại PNJ, thấp nhất là 141,4 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu có mức cao nhất 145,8 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 144,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC và PNJ cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. DOJI giảm tương ứng, còn 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống 141,8 - 144,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm lần lượt 500.000 đồng và 600.000 đồng/lượng, còn 141,7 - 144,9 triệu đồng/lượng.

9h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,4 144,4 141,9 144,9 PNJ 141,9 144,9 141,9 144,9 DOJI 141,5 145,5 141,9 144,9 Bảo Tín Minh Châu 141,8 145,8 141,8 144,9 Phú Quý 141,7 144,7 141,7 144,9

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Cập nhật đầu phiên sáng 24/9, giá vàng trong nước tạm thời giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên 23/9. Vàng nhẫn được các thương hiệu khảo sát niêm yết trong khoảng 142 - 146,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 142,2 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng; PNJ ở 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; DOJI ở 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý ở 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 142,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, thấp nhất 142 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI, chênh 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI có mức cao nhất 146 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 145 triệu đồng/lượng, chênh 1 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ở 142,3 - 145,5 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý ở 142,2 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142 145 142,5 145,5 PNJ 142,5 145,5 142,5 145,5 DOJI 142 146 142,5 145,5 Bảo Tín Minh Châu 142,3 146,3 142,3 145,5 Phú Quý 142,2 145,2 142,2 145,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.285 USD/ounce, đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng tăng 0,35% trong phiên 22/9, sau khi giảm 1,63% trong phiên hôm qua.

Giá vàng giảm hơn 1% trong phiên thứ Tư, xuống mức thấp nhất trong gần một tuần, khi những tín hiệu cứng rắn từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Đồng USD cũng lên mức cao nhất trong 2 tháng, gây thêm áp lực lên kim loại quý không sinh lời.

Theo Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, giá vàng đang chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên. "Sau cuộc họp của FOMC, các phát biểu của Fed khá cứng rắn. Vì vậy, thị trường đang kỳ vọng ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Và điều đó đang gây áp lực lên vàng", ông cho biết.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng thể hiện quan điểm cứng rắn hơn trong tuần này. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần xem cú sốc năng lượng hiện tại là nguồn gốc của tình trạng lạm phát kéo dài, thay vì kỳ vọng áp lực này sẽ tự giảm.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đều bày tỏ ủng hộ quyết định tăng lãi suất của Fed trong tuần trước, trong bối cảnh lo ngại về lạm phát.

Những phát biểu này nối tiếp các tín hiệu từ những quan chức Fed khác, cho thấy mối quan ngại rộng hơn về triển vọng lạm phát.

Vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất cao, kim loại quý này có thể kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức 77% và vào tháng 12 ở mức 95%.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh báo rằng ông có thể "tiêu diệt" Iran. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng lên trên 100 USD/thùng, dù vẫn duy trì quanh mức thấp nhất trong 2 tuần.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nổ ra vào cuối tháng Hai, giá vàng có mối quan hệ gần như ngược chiều với giá dầu. Giá năng lượng tăng đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát và chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương, qua đó gây áp lực lên giá vàng.