Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị phần môi giới HoSE quý 3/2026: SSI "phả hơi nóng" lên VPS, TCBS lần đầu vượt mốc 10%

| | Thị trường chứng khoán

Thị phần môi giới HoSE quý 3/2026: SSI "phả hơi nóng" lên VPS, TCBS lần đầu vượt mốc 10%

Bảng xếp hạng thị phần môi giới quý 3/2026 trên HoSE ghi nhận nhiều thay đổi với sự đi xuống của VPS, trong khi TCBS và Vietcap tiếp tục gia tăng thị phần.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố dữ liệu về thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý 3/2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, KIS Việt Nam, Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS. Tổng thị phần của 10 công ty này đạt 64,86%.

Trong đó, VPS tiếp tục giữ vị trí số 1 với thị phần 11,54%. Tuy nhiên, đây cũng là mức thấp nhất của công ty chứng khoán này trong 23 quý trở lại đây, cho thấy vị thế dẫn đầu của VPS đang dần thu hẹp so với giai đoạn trước.

Xếp ngay sau là SSI với thị phần 11,09%, đứng thứ hai trên thị trường và giữ khoảng cách không lớn với vị trí dẫn đầu. Kết quả này phản ánh nền tảng khách hàng tương đối cân bằng giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, cùng kinh nghiệm lâu năm trong phục vụ doanh nghiệp và các định chế đầu tư. Đây cũng là nền tảng giúp SSI duy trì hoạt động ổn định qua nhiều chu kỳ của thị trường.

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới sau nâng hạng, cơ hội sẽ đi cùng những yêu cầu cao hơn về năng lực vốn, hệ thống, sản phẩm và chất lượng dịch vụ. SSI đã và đang chuẩn bị các nền tảng này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Đáng chú ý, TCBS tiếp tục bứt lên mạnh mẽ khi vươn tới 10,03% thị phần, qua đó lần đầu tiên vượt mốc 10% và củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là cái tên cho thấy đà đi lên rõ nét nhất trong nhóm dẫn đầu.

Ở các vị trí tiếp theo, Vietcap đứng thứ 4 với 7,8%, HSC xếp thứ 5 với 6,1%, còn MBS đứng thứ 6 với 4,84%. VNDirect xếp thứ 7 với 3,9%, tiếp theo là KIS Việt Nam với 3,72%, Mirae Asset (Việt Nam) với 3,03% và VPBankS top 10 với 2,81%.

Xét diễn biến trong năm nay, nhóm công ty chứng khoán ghi nhận mức cải thiện thị phần đáng kể nhất gồm Vietcap, TCBS và KIS Việt Nam, với mức tăng khoảng 0,6 – 0,8 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, MBS và Mirae Asset cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, phần lớn các công ty chứng khoán còn lại trong top 10 đều bị thu hẹp thị phần, gồm VPS, HSC, VNDirect và VPBankS. Điều này cho thấy thị phần môi giới trên HoSE đang tiếp tục phân hóa.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp VN30 đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

Doanh nghiệp VN30 đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 5-9/10: MWG, SHS, HDB, DGW đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 6.500 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 5-9/10: MWG, SHS, HDB, DGW đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 6.500 đồng/cp Nổi bật

Cổ phiếu ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ hút tiền nhóm CTCK phiên đầu tuần

Cổ phiếu ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ hút tiền nhóm CTCK phiên đầu tuần

16:43 , 05/10/2026
Phiên 5/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 300 tỷ đồng, tâm điểm "xả" mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Phiên 5/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 300 tỷ đồng, tâm điểm "xả" mạnh một cổ phiếu ngân hàng

15:45 , 05/10/2026
Ngân hàng 'đại hạ giá' nhà máy Tanifood của bà Trương Mỹ Lan

Ngân hàng 'đại hạ giá' nhà máy Tanifood của bà Trương Mỹ Lan

15:26 , 05/10/2026
Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 5/10-9/10, tỷ lệ cao nhất 65%

Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 5/10-9/10, tỷ lệ cao nhất 65%

13:40 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên