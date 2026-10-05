Thị phần môi giới HoSE quý 3/2026: SSI "phả hơi nóng" lên VPS, TCBS lần đầu vượt mốc 10%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố dữ liệu về thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý 3/2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, KIS Việt Nam, Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS. Tổng thị phần của 10 công ty này đạt 64,86%.

Trong đó, VPS tiếp tục giữ vị trí số 1 với thị phần 11,54%. Tuy nhiên, đây cũng là mức thấp nhất của công ty chứng khoán này trong 23 quý trở lại đây, cho thấy vị thế dẫn đầu của VPS đang dần thu hẹp so với giai đoạn trước.

Xếp ngay sau là SSI với thị phần 11,09%, đứng thứ hai trên thị trường và giữ khoảng cách không lớn với vị trí dẫn đầu. Kết quả này phản ánh nền tảng khách hàng tương đối cân bằng giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, cùng kinh nghiệm lâu năm trong phục vụ doanh nghiệp và các định chế đầu tư. Đây cũng là nền tảng giúp SSI duy trì hoạt động ổn định qua nhiều chu kỳ của thị trường.

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới sau nâng hạng, cơ hội sẽ đi cùng những yêu cầu cao hơn về năng lực vốn, hệ thống, sản phẩm và chất lượng dịch vụ. SSI đã và đang chuẩn bị các nền tảng này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Đáng chú ý, TCBS tiếp tục bứt lên mạnh mẽ khi vươn tới 10,03% thị phần, qua đó lần đầu tiên vượt mốc 10% và củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là cái tên cho thấy đà đi lên rõ nét nhất trong nhóm dẫn đầu.

Ở các vị trí tiếp theo, Vietcap đứng thứ 4 với 7,8%, HSC xếp thứ 5 với 6,1%, còn MBS đứng thứ 6 với 4,84%. VNDirect xếp thứ 7 với 3,9%, tiếp theo là KIS Việt Nam với 3,72%, Mirae Asset (Việt Nam) với 3,03% và VPBankS top 10 với 2,81%.

Xét diễn biến trong năm nay, nhóm công ty chứng khoán ghi nhận mức cải thiện thị phần đáng kể nhất gồm Vietcap, TCBS và KIS Việt Nam, với mức tăng khoảng 0,6 – 0,8 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, MBS và Mirae Asset cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, phần lớn các công ty chứng khoán còn lại trong top 10 đều bị thu hẹp thị phần, gồm VPS, HSC, VNDirect và VPBankS. Điều này cho thấy thị phần môi giới trên HoSE đang tiếp tục phân hóa.