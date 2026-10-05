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Cổ phiếu ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ hút tiền nhóm CTCK phiên đầu tuần

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Cổ phiếu ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ hút tiền nhóm CTCK phiên đầu tuần

Tự doanh CTCK bán ròng 41 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin vĩ mô, tăng điểm từ đầu phiên 5/10, thanh khoản thấp và duy trì tăng điểm đến cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 280 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 41 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GMD với giá trị -181 tỷ đồng, tiếp theo là EIB (-141 tỷ), MWG (-23 tỷ), MBB và VCB cùng -14 tỷ đồng. Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HDB và MSN cùng -12 tỷ, BID (-7 tỷ), VIC và FPT cùng -6 tỷ đồng.

﻿Chiều ngược lại, LPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 273 tỷ đồng. Theo sau là VPB (91 tỷ), HPG (29 tỷ), TCB (9 tỷ), KDH và TCX cùng 8 tỷ, STB (6 tỷ), VGC (2 tỷ), CTG và SAB cùng 1 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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