Giá vàng bạc 5/10: SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh, đón tín hiệu tích cực

Thị trường kim loại quý trong nước bước vào tuần mới với đà điều chỉnh giảm nối tiếp xu hướng của tuần trước. Áp lực lớn từ diễn biến tăng giá của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Mỹ đã tác động tiêu cực lên cả giá vàng lẫn giá bạc trên thị trường quốc tế lẫn nội địa.

Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC hôm nay niêm yết tại Công ty SJC ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Báo cáo giá vàng của Phú Quý cho thấy, giá vàng SJC đã giảm khoảng 0,76% so với cuối tuần trước đó. Ở phân khúc vàng nhẫn và trang sức 24K, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 có giá mua vào 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vẫn neo cao.

Nhẫn SJC 99,99% dao động quanh mức 140,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Song song với đà giảm của giá vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh rõ rệt.

Tại Phú Quý, bạc thỏi chốt tuần trước ở mức 56,69 triệu đồng/kg mua vào và 58,45 triệu đồng/kg bán ra, đánh dấu mức giảm tới 4,03% chỉ trong một tuần.﻿

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, bạc thỏi loại 1 kg hiện giao dịch ở mức 57,307 triệu đồng/kg mua vào và 59,067 triệu đồng/kg bán ra. Xét theo đơn vị lượng, dòng sản phẩm Ngân Gia Bảo Tứ Quý niêm yết mua vào 2,149 triệu đồng/lượng và bán ra 2,528 triệu đồng/lượng. Sự sụt giảm của giá kim loại quý trong nước chịu sự dẫn dắt trực tiếp từ xu hướng chung trên thế giới.

Ngay trong phiên đầu tuần, giá vàng thế giới phát tín hiệu tích cực khi đang tăng dần lên trên vùng giá 4.150 USD/ounce, sau tuần giao dịch đầy căng thẳng trước đó.﻿

Hiện giá vàng giao ngay quốc tế đang giao dịch quanh ngưỡng 4.142,07 USD/ounce. Tuần qua, giá vàng thế giới trải qua nhịp giảm 3,32%, có lúc rơi xuống sát mốc 4.111 USD/ounce. Dù vậy, các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố cuối tuần như chỉ số lạm phát PCE tháng 8 hạ nhiệt (tăng 3,4% so với cùng kỳ) và báo cáo việc làm tháng 9 chỉ có thêm 29.000 việc làm (thấp hơn nhiều so với dự báo 90.000) đã giúp vàng phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần.

Giá vàng thế giới có những tín hiệu tích cực ngay đầu tuần.

Đáng chú ý về mặt triển vọng, ngân hàng HSBC mới đây đã hạ dự báo giá vàng bình quân giai đoạn 2026–2027. Cụ thể, ngân hàng này điều chỉnh giá vàng bình quân năm 2026 xuống 4.490 USD/ounce (so với mức 4.560 USD/ounce trước đó) và năm 2027 xuống 4.825 USD/ounce (từ mức 4.925 USD/ounce).

HSBC đánh giá việc mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục làm giảm sức hút của vàng trong ngắn hạn. Dù vậy, tổ chức này cho rằng thị trường đang tiến gần vùng đáy, đồng thời dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.950–4.600 USD/ounce trong phần còn lại của năm 2026 trước khi mở rộng lên biên độ 4.300–5.300 USD/ounce trong năm 2027.﻿

Tương tự, giá bạc giao ngay thế giới cũng trải qua đợt lao dốc mạnh 6,05%, lùi về mức 60,42 USD/ounce do chịu thêm áp lực giảm cầu từ thị trường Trung Quốc trước kỳ nghỉ lễ.

Trọng tâm chú ý của thị trường tuần này sẽ dồn vào sự kiện phát hành Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 vào ngày 08/10, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế quan trọng khác như PMI dịch vụ ISM, đơn xin trợ cấp thất nghiệp cùng diễn biến căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz sẽ là những yếu tố then chốt quyết định hướng đi của giá vàng và bạc trong ngắn hạn.