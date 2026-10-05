Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lưu Bách Đạt bị khởi tố, doanh nghiệp phát thông báo mới

| | Thị trường chứng khoán

Ông Lưu Bách Đạt bị khởi tố, doanh nghiệp phát thông báo mới

Việc thay Chủ tịch diễn ra cùng thời điểm TSB tiến hành kiện toàn lại HĐQT.

CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco, HNX: TSB) vừa có biến động đáng chú ý ở vị trí lãnh đạo cao nhất.

Theo nghị quyết mới công bố, HĐQT công ty thống nhất để ông Đoàn Văn Quang thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 2/10/2026. Tuy nhiên, ông Quang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cùng ngày, HĐQT Ắc quy Tia Sáng bầu ông Nguyễn Tất Đại giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, ông Đoàn Văn Quang mới đảm nhiệm vị trí Chủ tịch TSB từ cuối tháng 7/2026, thay ông Lưu Bách Đạt sau khi nhân sự này bị miễn nhiệm do đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Như vậy, ông Quang chỉ ngồi ghế Chủ tịch Ắc quy Tia Sáng trong khoảng hơn 2 tháng trước khi bàn giao vị trí cho ông Nguyễn Tất Đại.

Việc thay Chủ tịch diễn ra cùng thời điểm TSB tiến hành kiện toàn lại HĐQT. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/10, doanh nghiệp thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lưu Bách Đạt và ông Phùng Trọng Tú, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Tất Đại và ông Nguyễn Văn Thỏa vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Hai nhân sự mới trước đó được CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC), công ty mẹ của TSB, đề cử vào HĐQT. Hóa chất Đức Giang hiện nắm hơn 3,44 triệu cổ phiếu TSB, tương ứng 51% vốn điều lệ và là cổ đông chi phối tại doanh nghiệp.

Hóa chất Đức Giang chính thức thâu tóm 51% vốn Ắc quy Tia Sáng từ tháng 3/2023. Kể từ đó, TSB trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái của tập đoàn hóa chất này.

Ắc quy Tia Sáng có tiền thân là Nhà máy Ắc quy Tam Bạc, được thành lập từ năm 1960. Công ty chuyển sang mô hình cổ phần từ năm 2004 và đưa cổ phiếu TSB lên giao dịch tại HNX từ đầu năm 2011. Doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại ắc quy chì - axít, ắc quy khởi động dùng cho ô tô, tàu thủy, máy kéo, xe tăng, cùng các dòng ắc quy dân dụng và xe máy.

Trong những năm gần đây, TSB cũng định hướng mở rộng sang các sản phẩm phục vụ phương tiện điện, bao gồm cải tiến ắc quy cho xe máy điện và nghiên cứu sản phẩm pin lithium.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, Ắc quy Tia Sáng đặt mục tiêu doanh thu 210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng và dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%. Trong quý II/2026,TSB ghi nhận doanh thu đạt 86 tỷ đồng doanh thu, song lợi nhuận âm hơn 3 tỷ đồng.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thay đổi lớn sắp áp dụng với ngân hàng: Nới tỷ lệ cho vay lên 95%, cổ phiếu nào hưởng lợi nhất?

Một thay đổi lớn sắp áp dụng với ngân hàng: Nới tỷ lệ cho vay lên 95%, cổ phiếu nào hưởng lợi nhất? Nổi bật

Doanh nghiệp VN30 đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

Doanh nghiệp VN30 đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm Nổi bật

Cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng trần

Cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng trần

19:14 , 05/10/2026
Cổ phiếu LPBank tăng trần, “cháy hàng” sau chuỗi giảm sâu

Cổ phiếu LPBank tăng trần, “cháy hàng” sau chuỗi giảm sâu

17:02 , 05/10/2026
Giá vàng bạc 5/10: SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh, đón tín hiệu tích cực

Giá vàng bạc 5/10: SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh, đón tín hiệu tích cực

16:47 , 05/10/2026
Thị phần môi giới HoSE quý 3/2026: SSI "phả hơi nóng" lên VPS, TCBS lần đầu vượt mốc 10%

Thị phần môi giới HoSE quý 3/2026: SSI "phả hơi nóng" lên VPS, TCBS lần đầu vượt mốc 10%

16:45 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên