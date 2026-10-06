Vicostone bị xử phạt và truy thu thuế hơn 260 triệu đồng

Công ty Cổ phần Vicostone (MCK: VCS, sàn HNX) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định của Thuế TP.Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Vicostone đã có các hành vi khai sai dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn theo Quyết định hoàn thuế số 878672/QĐ-CTHN-KDT ngày 19/11/2024 và Quyết định hoàn thuế số 46560/QĐ-CTHN-KDT ngày 7/3/2025.

Ảnh minh họa: VCS

Đồng thời, doanh nghiệp còn khai sai các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trên hồ sơ khai thuế GTGT từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024 nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp năm 2024.

Vicostone bị xử phạt hành chính hơn 69 triệu đồng. Đồng thời còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp tiền thuế truy thu, truy hoàn qua kiểm tra gần 163,6 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế gần 28,3 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Vicostone phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 260,9 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau gần 27,1 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Vicostone mang về doanh thu thuần gần 1.633,5 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 448,5 tỷ đồng, giảm 17,5%.

Kết quả, Vicostone ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 309,9 tỷ đồng, giảm 30,8% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 253,6 tỷ đồng, giảm 32,3%.

Năm 2026, Vicostone lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 4.186 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 744 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 39% kế hoạch doanh thu và 41,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vicostone tăng 9,2% so với đầu năm, lên mức gần 6.277,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 1.236,5, tăng 100,2%.