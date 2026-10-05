Điện Máy Xanh mở ngành hàng AI & Robotics cho House of Future: Đưa 'ngôi nhà tương lai' về Việt Nam để người dùng trực tiếp sờ, chạm và thử

Khi người Việt biết rất sớm nhưng trải nghiệm lại muộn

Thị trường Việt Nam đang tồn tại một khoảng cách đáng chú ý: người tiêu dùng cập nhật rất nhanh những xu hướng công nghệ mới trên thế giới, nhưng cơ hội trực tiếp trải nghiệm các thiết bị thế hệ mới vẫn còn hạn chế.

Robot gia dụng, những không gian sống có khả năng tự điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ hay các thiết bị ứng dụng AI để hiểu thói quen của người dùng ngày càng xuất hiện nhiều tại các triển lãm công nghệ quốc tế. Tuy nhiên, với phần đông người Việt, trải nghiệm với những sản phẩm này vẫn chủ yếu dừng lại ở việc xem video, đọc tin tức hoặc theo dõi từ khoảng cách hàng nghìn kilomet.

Từ câu hỏi “Tại sao người Việt thường chỉ được xem công nghệ tương lai thay vì trực tiếp trải nghiệm?”, Điện Máy Xanh hé lộ mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược của mình: AI & Robotics. Đây được xác định là bước đi chiến lược đánh dấu việc mở rộng vượt ra ngoài những ngành hàng điện thoại, điện máy và gia dụng đã quen thuộc.

Điểm đáng chú ý là Điện Máy Xanh không chờ những công nghệ này trở nên phổ biến mới đưa vào hệ thống. Nhà bán lẻ muốn tiếp cận sớm hơn những sản phẩm có khả năng xuất hiện ngày càng nhiều trong không gian sống của người Việt trong 5–10 năm tới.

House of Future định vị là nơi "công nghệ bước ra khỏi màn hình"

House of Future (HOF), dự án được Điện Máy Xanh hé lộ trước đó, sẽ là không gian để chiến lược AI & Robotics được hiện thực hóa. Ở đó, trải nghiệm thực tế là yếu tố trung tâm.

Khách hàng không chỉ nhìn sản phẩm hay đọc thông số, mà có thể trực tiếp sờ, chạm, ra lệnh, tương tác và quan sát cách công nghệ vận hành trong những tình huống đời sống thực tế. Thay vì đặt câu hỏi “Thiết bị này có những tính năng gì?”, người dùng có thể tự tìm câu trả lời cho một câu hỏi thực tế hơn: “Công nghệ này sẽ giúp gì cho cuộc sống của tôi?”

Đây cũng là điểm khác biệt mà Điện Máy Xanh muốn tạo ra với House of Future: biến những khái niệm như AI hay Robotics từ thứ để “xem” thành thứ có thể “sống cùng”.

AI & Robotics sẽ trở thành một ngành hàng tiêu dùng?

Việc một nhà bán lẻ lớn bước vào AI & Robotics cũng cho thấy ranh giới giữa “công nghệ tương lai” và “đồ dùng trong nhà” đang dần thu hẹp.

AI ngày càng được tích hợp trực tiếp vào TV, thiết bị bếp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hệ thống nhà thông minh và robot gia đình. Khi đó, bài toán không chỉ còn là đưa một thiết bị mới lên kệ, mà còn là giúp người dùng hiểu cách sử dụng, đánh giá mức độ phù hợp và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Đây là điểm mà Điện Máy Xanh có thể tận dụng nền tảng bán lẻ và dịch vụ đã xây dựng trong nhiều năm. Từ tư vấn, giao nhận, lắp đặt đến hỗ trợ sau bán hàng và các giải pháp thanh toán, hệ thống hiện hữu có thể trở thành cầu nối để những sản phẩm còn mới mẻ tiếp cận người dùng dễ dàng hơn.

Quan trọng hơn, House of Future có thể đóng vai trò như một “phòng thử nghiệm thị trường”: nơi người dùng làm quen với công nghệ mới, doanh nghiệp quan sát nhu cầu thực tế và những sản phẩm đủ hữu ích có cơ hội tiến từ trải nghiệm đến tiêu dùng đại chúng.

Từ "bán những gì người dùng cần hôm nay" đến "chuẩn bị cho nhu cầu của ngày mai"

Trong hơn 2 thập kỷ, sự phát triển của thị trường điện thoại, điện máy và gia dụng đã đưa hàng loạt thiết bị công nghệ trở thành một phần quen thuộc trong mỗi gia đình Việt. AI & Robotics có thể mở ra một chu kỳ tiếp theo. Việc DMX mở ra ngành hàng AI & Robotics cho thấy nhà bán lẻ đang chủ động chuẩn bị cho sự thay đổi trong cách con người sống cùng công nghệ.

Nếu trước đây khoảng cách giữa người tiêu dùng Việt Nam và những công nghệ mới nhất thế giới được tính bằng thời gian chờ đợi, House of Future muốn rút ngắn khoảng cách ấy bằng một cách rất trực tiếp: Đưa công nghệ về Việt Nam, mở cửa ngôi nhà và để người dùng tự mình bước vào trải nghiệm.

Cần nhìn nhận rằng, AI và Robotics chính là tương lai của nhân loại trong những thập kỷ tới. Việc sớm xác lập danh mục này làm trụ cột chiến lược cho thấy tư duy chủ động của một doanh nghiệp đầu ngành trong việc đón đầu làn sóng mới. Thay vì chờ đợi thị trường tự định hình rồi mới bước vào phân phối, Điện Máy Xanh chọn cách giành lấy thế chủ động trên con đường này.