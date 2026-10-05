Quốc gia sở hữu 267 tỷ thùng dầu báo tin vui cho cả châu Á

Theo tài liệu về giá được Saudi Aramco công bố, giá bán chính thức dầu Arab Light tháng 11 dành cho thị trường châu Á được ấn định thấp hơn 5 USD/thùng so với mức trung bình của dầu Oman và Dubai. Mức này giảm 3 USD/thùng so với tháng 10 và là mức chiết khấu lớn nhất kể từ tháng 6/2020.

Động thái trên đi ngược với kết quả khảo sát của Reuters trước đó, trong đó các nhà phân tích và thương nhân dự báo Saudi Aramco có thể tăng OSP Arab Light tháng 11 thêm khoảng 3 USD/thùng, phù hợp với diễn biến tăng của các chỉ số dầu chuẩn tại khu vực Trung Đông.

Saudi Aramco cũng giảm hơn 5 USD/thùng giá chào bán tháng 11 đối với Arab Medium và Arab Heavy, hai loại dầu nặng hơn được xuất khẩu sang châu Á.

Việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh chi phí vận chuyển dầu từ khu vực Trung Đông tăng mạnh. Trước đó, Saudi Aramco được cho là đang cân nhắc giảm giá đối với dầu vận chuyển từ Oman nhằm bù đắp chi phí vận tải cao cho người mua, qua đó hỗ trợ khả năng cạnh tranh của dầu Saudi Arabia tại thị trường châu Á.

Trong khi giảm giá tại châu Á, Saudi Aramco lại tăng OSP tháng 11 tại khu vực Tây Bắc châu Âu thêm 3 USD/thùng đối với tất cả các loại dầu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi hoạt động xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ được nối lại.

Đối với thị trường Mỹ, Saudi Aramco giữ nguyên giá bán chính thức trong tháng 11.

Động thái phân hóa giá giữa các khu vực diễn ra ngay sau khi Saudi Arabia cùng các thành viên OPEC+ nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11. Quyết định này cho thấy nhóm sản xuất dầu lớn chưa có thêm thay đổi về hạn ngạch trong tháng tới, trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát diễn biến nguồn cung và chi phí vận chuyển.

Trước đó, các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái này được kỳ vọng góp phần giảm bớt lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Dữ liệu vận chuyển cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông trong tuần cuối tháng 9 đã vượt mức trước xung đột trong 4/7 ngày, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade, cho rằng quyết định sử dụng kho dự trữ chiến lược của G7 phần nào làm giảm áp lực đối với nguồn cung tức thời và giá dầu. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu của Ả Rập Xê Út được cho là đang trở lại mức trước xung đột, dù hoạt động vận chuyển vẫn phải chịu chi phí cao hơn và sử dụng các tuyến đường kém hiệu quả hơn.