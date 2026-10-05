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Cà phê, ca cao đồng loạt tăng giá

| | Thị trường

Giá cà phê và ca cao cùng tăng trong phiên cuối tuần, nhưng triển vọng giá vẫn chịu sức ép từ nguồn cung dư thừa.

Giá cà phê trong nước tuần qua chốt lại ở mức 93.400 - 94.000 đồng/kg, tăng 200 - 400 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện dao động từ 93.400-94.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 94.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, niên vụ cà phê mới đã bắt đầu thu hoạch, song số lượng chưa nhiều và cũng chưa cung ứng được ra thị trường ngay.

Trên thị trường cà phê thế giới, giá cà phê arabica chốt phiên tăng 0,5 xu (0,2%), lên 2,8875 USD/pound, tăng 3,6% tính chung cả tuần. Lo ngại về chất lượng do mưa lớn bất thường liên quan tới El Nino tại Brazil đã hỗ trợ giá cà phê arabica trong ngắn hạn. Thị trường cũng đang trong trạng thái bán quá mức về mặt kỹ thuật, sau đợt giảm sâu từ các mức đỉnh thiết lập cuối tháng 8. Giá cà phê robusta cũng tăng 0,6%, lên 3.469 USD/tấn.

Tuy nhiên, về triển vọng của giá mặt hàng này, ngân hàng Rabobank của Hà Lan cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, với dự đoán nguồn cung cà phê sẽ gia tăng trên các sàn giao dịch vào tháng 11 và 12.

Trên thị trường ca cao, giá ca cao tại New York chốt phiên tăng 289 USD (5,4%), lên 5.670 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tháng là 5.051 USD/tấn trong phiên 1/10. Giá ca cao tại London tăng 5,1 bảng Anh, lên 4.239 bảng Anh/tấn.

Rabobank cho biết vẫn giữ quan điểm bi quan về giá ca cao, khi tỷ lệ tồn kho trên tiêu thụ của niên vụ 2025-2026 ước tính ở mức cao thứ hai kể từ niên vụ 2011-2012, và mức dư cung của niên vụ 2025-2026 đủ để bù đắp cho khả năng thiếu hụt của niên vụ 2026-2027.

Theo Bích Hồng

VTV Online

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