Dấu ấn 'Made in Vietnam' tại siêu sân vận động lớn gấp 2 lần Mỹ Đình: dát vàng hoành tráng bậc nhất thế giới, vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

Lusail Iconic là sân vận động lớn nhất Qatar được xây dựng phục vụ World Cup 2022, từng trở thành tâm điểm khi đăng cai trận chung kết giữa Argentina và Pháp. Đáng chú ý, một doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia cung cấp khoảng 6.000 tấn kết cấu thép cho công trình này.

Nằm giữa khu đô thị Lusail, cách trung tâm Doha khoảng 20 km, Lusail Stadium được xây dựng như một điểm nhấn kiến trúc của Qatar trong kỳ World Cup 2022. Công trình được thiết kế bởi Foster + Partners, lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng truyền thống "fanar", biểu tượng cho sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.

Phần mặt ngoài mang sắc vàng nổi bật, kết hợp các họa tiết lấy cảm hứng từ những đồ vật và hoa văn trong nghệ thuật Hồi giáo. Hình dáng tổng thể của sân gợi liên tưởng tới một chiếc bát hoặc bình vàng khổng lồ, trong khi hệ thống các ô hình tam giác tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng râm cho công trình.

Mái sân sử dụng vật liệu màng PTFE, vừa giúp che nắng vừa hỗ trợ kiểm soát điều kiện bên trong sân. Thiết kế này đặc biệt quan trọng với Qatar, nơi nhiệt độ ngoài trời có thể rất cao.

Theo hồ sơ của FIFA, Lusail có sức chứa 86.250 chỗ theo thiết kế tổng thể, lớn hơn gấp đôi sức chứa khoảng 40.000 chỗ của sân vận động Mỹ Đình.

Nhà thiết kế Angus Campbell từ Foster + Partners chia sẻ rằng với kinh nghiệm từng tham gia thiết kế sân Wembley (Anh), đội ngũ của ông tự hào khi tạo ra một công trình mang tính biểu tượng cho Qatar tại FIFA World Cup 2022.

Đằng sau lớp vỏ kiến trúc mang màu vàng đặc trưng của Lusail là hệ thống kết cấu thép có quy mô lớn. Trong đó, Đại Dũng Group của Việt Nam đảm nhận sản xuất và cung cấp khoảng 6.000 tấn cấu kiện thép cho công trình

Theo thông tin từ Đại Dũng, khối lượng này tương đương khoảng 1/4 tổng số cấu kiện của sân vận động. Doanh nghiệp đã phải trải qua quá trình thẩm định của chủ đầu tư và các tổ chức quốc tế trước khi được lựa chọn tham gia dự án.

Trước đó, một nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ từng đảm nhận phần việc này nhưng không đáp ứng được yêu cầu của dự án. Đại Dũng sau đó trở thành doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung ứng kết cấu thép cho Lusail.

Đáng chú ý, toàn bộ phần sản lượng được hoàn thành trong khoảng một năm, trong thời điểm chuỗi cung ứng toàn cầu chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19.

Lusail Stadium được xây dựng với chi phí được nhiều nguồn ước tính khoảng 767 triệu USD, tương đương gần 20.000 tỷ đồng. Không chỉ phục vụ bóng đá, Lusail được Qatar định hướng trở thành một phần của quy hoạch đô thị lâu dài. Sau World Cup, sân được quy hoạch chuyển đổi công năng, bổ sung các không gian phục vụ cộng đồng như trường học, cơ sở thể thao, dịch vụ thương mại và y tế.

Về yếu tố môi trường, công trình được thiết kế nhằm giảm mức tiêu thụ nước và tận dụng nước tái chế cho hoạt động tưới cây. Theo thông tin được công bố, lượng nước sử dụng có thể giảm khoảng 40% so với các sân vận động thông thường.

Từ một sân đấu được xây dựng cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Lusail tiếp tục được Qatar duy trì như một biểu tượng của thành phố mới. Trong công trình có quy mô hàng chục nghìn chỗ ngồi này, khoảng 6.000 tấn kết cấu thép được sản xuất tại Việt Nam cũng trở thành một phần của dấu ấn "Made in Vietnam" tại World Cup Qatar 2022.