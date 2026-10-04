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Một người trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng

| | Thị trường

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kỳ quay thưởng Mega 6/45 ngày 4/10 xác định một vé trúng giải độc đắc trị giá gần 200 tỷ đồng.

Bộ số may mắn của kỳ quay là 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45. Vietlott chưa công bố thông tin về người sở hữu tấm vé cũng như điểm phát hành vé trúng thưởng.

Kỳ quay số tối 4/10 ghi nhận 1 người trúng giải Jackpot gần 200 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ trúng thưởng xổ số trên 20 triệu đồng chịu thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị vượt mức miễn thuế. Với giải thưởng gần 200 tỷ đồng, chủ nhân tấm vé dự kiến thực nhận khoảng 180 tỷ đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu 100% vốn.

Năm 2025, Vietlott đạt doanh thu 9.686 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 26,5 tỷ đồng mỗi ngày. Công ty ghi nhận 32 triệu lượt trúng thưởng, với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Bình quân, doanh thu mục tiêu tương đương khoảng 30 tỷ đồng mỗi ngày.

Vietlott dành 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi trừ chi phí, công ty dự kiến đạt khoảng 440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

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