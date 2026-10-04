Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Campuchia đồng loạt báo tin vui cho Việt Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê công bố vào ngày 3/10, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tương ứng tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ riêng tháng 9, lượng khách đã đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1%.

Với kết quả trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã thực hiện gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Đáng chú ý, tăng trưởng khách quốc tế ở Việt Nnam diễn ra trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu có dấu hiệu chậm lại. Cụ thể, theo UN Tourism, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế trên toàn cầu chỉ tăng 0,4%. Đồng thời, UN Tourism cũng hạ dự báo tăng trưởng du lịch quốc tế cả năm xuống 1 - 2% (từ mức 3 - 4% đưa ra hồi tháng 1).

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga... tiếp tục dẫn đầu nguồn khách quốc tế đến Việt Nam

Nhiều khách quốc tế đến Đà Nẵng vào dịp Quốc khánh. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, châu Á vẫn là nguồn khách chủ lực, khi chiếm 74,5% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của khu vực này thấp hơn đáng kể so với châu Âu. Nguyên nhân một phần là do các thị trường Đông Bắc Á lớn tăng chậm.

Tại khu vực châu Á, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam, với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4% tổng lượng khách quốc tế. Tiếp đến, Hàn Quốc đứng thứ hai, với 3 triệu lượt, chiếm 17,3%. Đây cũng là hai thị trường đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, tại khu vực Đông Nam Á, khách từ các thị trường như Philippines, Campuchia đều tăng trưởng mạnh mẽ, khi lần lượt tăng 55% và hơn 40% so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng thời, lượng khách từ Singapore và Malaysia đến Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực, khi tăng lần lượt 29,8% và 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 thị trường gửi nhiều khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm. Biểu đồ TK: MH

Trong khi đó, trong 9 tháng đầu năm nay, khách từ châu Âu tăng tới 55%, cao nhất trong các khu vực thị trường gửi khách tới Việt Nam.

Đặc biệt, tại khu vực này, Nga tiếp tục dẫn đầu, với hơn 1 triệu lượt khách, tăng tới 160,6%. Riêng trong tháng 9/2026, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 133.084 lượt, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoài. Nếu xét riêng về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam, Nga cũng đang là một trong những thị trường có mức tăng mạnh nhất.

Được biết, nhu cầu nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và tránh mùa đông, cũng như khả năng kết nối hàng không là những yếu tố hỗ trợ thị trường này.

Nhiều khách châu Âu đến Việt Nam vào đúng dịp Tết Trung thu 2026. Ảnh: MH

Cũng tại châu Âu, một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, như Ba Lan (49%), Cộng hòa Séc (26,6%), Thụy Sỹ (25,7%), Thụy Điển (23,6%) và Bỉ (19,5%), Đức (16,1%), Pháp (13,6%) và Anh (9,7%).

Ngoài châu Á, châu Âu, nguồn khách từ các khu vực khác tới Việt Nam cũng tăng trưởng đáng kể, như châu Úc tăng 21,%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%... Thực tế này giúp Việt Nam đa dạng hoá nguồn khách, đồng thời có thể mở rộng dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

Ngoài đà tăng về lượng khách, năng lực cạnh tranh của điểm đến của Việt Nam cũng được cải thiện. Cụ thể, theo báo cáo công bố ngày 25/9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm, tương ứng tăng 6,3% so với năm 2024. Kết quả này đưa Việt Nam lên vị trí thứ 52 toàn cầu, tăng 7 bậc.

Hơn nữa, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 diễn ra ở Maldives, Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục "Điểm đến hàng đầu châu Á" và "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á".

Theo Cục Thống kê, hàng không vẫn giữ vai trò quyết định trong dòng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm nay, có 83,2% khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, 15,4% qua đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Theo đó, khả năng kết nối hàng không vẫn tiếp tục là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam mở rộng thị trường, nhất là với các nhóm khách đường dài từ châu Âu, châu Mỹ và các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao.