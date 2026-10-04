Tổng thống Nga Putin sẽ dự Hội nghị APEC tại Trung Quốc, hé lộ khả năng diễn ra cuộc gặp quan trọng

Tổng thống Nga Putin có thể có cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Hội nghị APEC vào tháng 11 tới. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin kỳ vọng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC sẽ mang lại những kết quả tích cực và có lợi cho quan hệ hai nước.

Khi được hỏi về khả năng lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau nhân dịp này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết, Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Putin tham dự Hội nghị APEC tại Thâm Quyến.

Theo các hãng thông tấn Nga, trong một bức thư gửi ông Tập, ông Putin bày tỏ tin tưởng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại hội nghị APEC trong tháng tới sẽ mang lại kết quả và có lợi cho quan hệ song phương.

Ông Quách nhấn mạnh: “Định hướng chiến lược của hoạt động ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia là bảo đảm chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ Trung - Nga”.

Về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ trong khuôn khổ Hội nghị APEC, ông Putin cho rằng điều này có thể diễn ra và sẽ có lợi cho việc trao đổi quan điểm, hiểu rõ lập trường của nhau. Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cần phải xác định rõ các bên sẽ thảo luận những vấn đề gì tại cuộc gặp.

Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Nga Putin, ông Quách cho biết Trung Quốc, với tư cách nước chủ nhà APEC năm nay, sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đạt được những kết quả thiết thực.

“Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Putin tham dự Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 này và sẵn sàng hợp tác với phía Nga để đạt được những kết quả thiết thực trong ‘Năm APEC Trung Quốc’”, ông Quách nói.

Hội nghị cấp cao APEC 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Thâm Quyến từ ngày 18-19/11. Tổng thống Mỹ Trump dự kiến sẽ tham dự sự kiện này.

Báo SCMP dẫn lời nhà nghiên cứu Liu Xu, công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng khả năng diễn ra một cuộc gặp ba bên “ở mức cao”.

“Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ có 4 cuộc gặp trong năm nay, những dịp khác nhau đương nhiên sẽ tạo ra những kỳ vọng khác nhau về kết quả”, ông Liu nói.

Nhà nghiên cứu này cho rằng, đối với ông Putin, một cuộc gặp ba bên với ông Trump và ông Tập sẽ mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy rằng dù Nga và phần lớn phương Tây vẫn đối đầu vì cuộc xung đột Ukraine, nhưng “Nga vẫn là một nhân tố quan trọng trong các vấn đề quốc tế”.