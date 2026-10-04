Nga bắn vũ khí xuyên phá! Thủ đô Kiev phong tỏa cầu, ban bố tình trạng khẩn cấp - Ông Putin cảnh báo về đòn hạt nhân

Nổ lớn! Kiev phong tỏa cầu chiến lược sau đòn xuyên phá của Nga

Đài TST (Nga) đưa tin, chỉ trong 48 giờ qua, quân đội Nga đã liên tiếp tập kích cầu Nam, cây cầu chiến lược bắc qua sông Dnipro tại thủ đô Kiev, gây ra hàng loạt vụ nổ và cháy lớn.

Chính quyền khẩn cấp phong tỏa cầu, hạn chế hoạt động của tuyến metro đi qua công trình này, đẩy giao thông thủ đô Ukraine vào cảnh rối loạn chưa từng thấy kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) được phát động. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố.

Theo các kênh theo dõi và phóng viên chiến trường, Nga sử dụng Geran phiên bản phản lực tốc độ cao, trang bị đầu đạn đặc biệt có khả năng xuyên, cắt phá mạnh.

Những đoạn video lan truyền ghi lại các vụ nổ liên tiếp tại khu vực cầu, sau đó là đám cháy lớn và cột khói dày đặc phía trên sông Dnipro. Các tổ phòng không cơ động Ukraine không thể đánh chặn những UAV bay thấp với tốc độ cao.

Nga đẩy mạnh tấn công vào các cây cầu ở Ukraine. Ảnh: TST

Chính quyền Kiev đóng cầu Nam đối với phương tiện lưu thông theo cả hai chiều. Tuyến metro Syretsko-Pecherska cũng bị hạn chế, các đoàn tàu chỉ hoạt động trên những đoạn ngầm, không đi qua phần cầu lộ thiên.

Việc đóng cửa đầu mối giao thông chiến lược lập tức dồn phương tiện sang các tuyến vượt sông còn lại. Trong khi đó, cầu Paton bị chặn theo hướng từ hữu ngạn sang tả ngạn, còn cầu Metro bị hạn chế lưu thông trên một số làn đường.

Cầu Darnytsky phải tiếp nhận lượng phương tiện tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường tại khu vực tả ngạn ùn tắc kéo dài. Doanh nghiệp vận tải công cộng Kyivpastrans khẩn cấp điều chỉnh lộ trình xe buýt và xe điện bánh hơi.

Cầu Nam kết nối với các tuyến đường đi Kharkov, Poltava và Odessa. Việc ngừng lưu thông gây khó khăn cho vận tải qua thủ đô, đồng thời buộc các đoàn xe tiếp tế phải tìm đường vòng.

Tuy nhiên, bản tin chiến sự ngày 3/10 của TST cho biết những đòn đánh mới gây hư hại bề mặt, chưa khiến nhịp cầu sụp đổ.

Ông Oleg Popenko, người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng dịch vụ công ích, cảnh báo nhiều cây cầu tại Kiev vốn đã xuống cấp. Cầu Nam từng phải ngừng hoạt động ngay cả khi không bị tấn công, còn cầu Paton phải thu hẹp làn xe vì kết cấu không đáp ứng lưu lượng giao thông hiện đại.

Các kỹ sư giải thích cầu dây văng có thể phân bổ lại tải trọng khi một số bó cáp bị hư hại. Công trình khi đó có thể võng cục bộ và phải hạn chế phương tiện hạng nặng, nhưng không nhất thiết sụp đổ. Những cuộc tấn công tiếp diễn có thể làm suy giảm thêm khả năng chịu lực của cầu.

Chiến thuật "nghìn vết cắt" của Nga đang gây ra khó khăn lớn cho Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Chiến thuật "nghìn vết cắt"

Trong khi Kiev đối mặt với gián đoạn giao thông, tình hình tại các khu vực gần tiền tuyến cũng diễn biến nghiêm trọng. Bản tin chiến sự ngày 3/10 nhận định quân đội Nga đang trải qua những trận đánh “đặc biệt khó khăn, chưa có gì để vui mừng”.

Ngày 2/10, Donetsk hứng chịu một đợt tập kích khiến 15 dân thường bị thương, 14 ngôi nhà và sáu công trình hạ tầng dân sự thiết yếu bị phá hủy.

Phía Ukraine tiếp tục áp dụng chiến thuật “nghìn vết cắt”, tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm gây sức ép và làm gián đoạn đời sống tại các khu vực gần chiến tuyến.

Cùng tối đó, tình trạng mất điện diện rộng khiến Lugansk chìm trong bóng tối. Chính quyền lập tức triệu tập ban chỉ huy khẩn cấp về an toàn cung cấp điện.

Nhân viên ngành điện chuyển sang chế độ làm việc khẩn trương, từng bước khôi phục kết nối cho người sử dụng. Giới chức trực tiếp giám sát tình hình và cam kết đưa điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Trên hướng Krasny Liman, giao tranh diễn ra ác liệt quanh Yampol và Zarechnoye. Hai bên giành giật từng khoảnh rừng dưới hỏa lực pháo binh liên tục.

Tại Kupyansk, lực lượng Nga đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine giữa Zapadnoye và Kondrashovka. Ở hướng Druzhkovka, quân đội Nga tìm cách xuyên thủng phòng tuyến tại Alekseyevo-Druzhkovka và Fedorovka, đồng thời gia tăng sức ép lên Belokuzminovka.

Trên hướng Kherson, tình hình đặc biệt khó khăn tại Alyoshki và khu vực cầu Antonovsky. Các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine liên tục gây sức ép lên vùng tả ngạn, ảnh hưởng đến việc di chuyển và tiếp tế.

Thống đốc Vladimir Saldo xác nhận tình hình nhân đạo tại đây nghiêm trọng, nhưng cho biết chưa có kế hoạch sơ tán bắt buộc đối với cư dân.

Theo bản tin tác chiến do kênh Hai Thiếu tá tổng hợp, lực lượng không quân thuộc Tập đoàn quân số 18 của Nga đã phá hủy một sở chỉ huy UAV Ukraine hoạt động trên sườn phía đông.

Các cuộc tập kích vào hậu phương Ukraine diễn ra cùng lúc với những trận giao tranh quyết liệt trên nhiều hướng. Áp lực quân sự và khó khăn đối với dân thường vẫn hiện hữu ở cả hai phía.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin cảnh báo về đòn hạt nhân

Giữa lúc chiến sự leo thang, tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin tại Diễn đàn Valdai thu hút sự chú ý. Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Nga đang thay đổi cách tiếp cận.

“Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng chỉ kẻ ngốc mới cố chấp với sai lầm ấy. Nếu nhận thấy mình đã sai, cần thay đổi điều gì đó trong cách tiếp cận. […] Và chúng tôi đang thay đổi”, ông Putin nhấn mạnh.

TST nhận định phát biểu này đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt, khi Moscow gia tăng các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tiềm lực công nghiệp và hạ tầng Ukraine, gây sức ép buộc Kiev chấp nhận những điều kiện của Nga.

Quan điểm của Tổng thống Nga về phương Tây đã thay đổi qua các kỳ Valdai. Năm 2022, ông vẫn bày tỏ hy vọng tư duy thực dụng sẽ thắng thế. Đến năm 2023, ông xác định xung đột Ukraine là khởi đầu cuộc đấu tranh về trật tự thế giới mới.

Sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump năm 2024, Moscow kỳ vọng vào khả năng tìm kiếm giải pháp thông qua Mỹ. Nhưng đến mùa thu năm 2025, ông Putin tuyên bố cuộc gặp tại Alaska chưa đem lại kết quả thực chất trong việc tiến tới giải pháp hòa bình.

Đáng chú ý hơn là cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta có thể chắc chắn rằng loại vũ khí này sẽ không bao giờ được sử dụng hay không? Tất nhiên là không”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga viện dẫn hình ảnh một khẩu súng treo trên tường ở đầu vở kịch, rồi cuối cùng nhất định phải khai hỏa. Ông đồng thời nhấn mạnh Moscow có thể phải sử dụng “những lợi thế cạnh tranh của mình” trước các nước vượt trội về tổng dân số và tiềm lực công nghiệp.

Bình luận viên Andrey Pinchuk cho rằng vũ khí hạt nhân đang chuyển từ công cụ răn đe chiến lược toàn cầu thành yếu tố xác lập vị thế của các cường quốc khu vực.

Ông cũng nhận định cuộc tiến công của Ukraine vào tỉnh Kursk và những đòn đánh nhằm vào sân bay bố trí máy bay ném bom chiến lược Nga đã đặt ra vấn đề về ngưỡng sử dụng loại vũ khí này.

Cảnh báo từ Valdai xuất hiện đúng lúc Nga thay đổi quy mô và tính chất các cuộc tập kích vào hậu phương Ukraine. Trong khi giao tranh trên tiền tuyến chưa hạ nhiệt, thông điệp hạt nhân của ông Putin tiếp tục gia tăng sức ép trong cuộc đối đầu giữa Moscow và phương Tây.